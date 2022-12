Sollevamento pesi, Mondiali Bogotà 2022: Oscar Reyes quinto negli 81 kg

Grande prestazione di Oscar Reyes negli 81 kg ai Mondiali di Bogotà 2022 di sollevamento pesi. L’azzurro, alla prima gara internazionale con l’Italia, sfiora il podio nell’esercizio si slancio, chiudendo in quarta posizione, con i 155 kg di strappo per lui alla fine arriva la quinta posizione in una categoria di peso che non sarà presente alle Olimpadi di Parigi. Per cui, la concorrenza era altissima e non in chiave pass per i Giochi, ma per la medaglia e per il podio che costituiva il massimo risultato possibile per un atleta. La vittoria è andata al cinese Li Dayn con 372 kg, argento per Rejepbay Rejepov con 366 kg, bronzo al koreano Woo Jae Kim con 357 kg.