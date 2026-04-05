Il Settebello riparte dalla World Cup: domani il debutto contro la Spagna campione del mondo. Obiettivo finale a Sydney

Gli azzurri sono ad Alessandropoli per la Division I della World Cup (6-12 aprile). Campagna lancia i giovani e accoglie il rientro di Nicosia e Cannella: “Vogliamo qualificarci per Sydney”. Lunedì alle 14:30 la prima sfida contro i detentori del titolo

Domani il Settebello torna in acqua per competere. La Nazionale italiana di pallanuoto maschile è già ad Alessandropoli, in Grecia, dove da lunedì 6 a domenica 12 aprile si disputerà il girone preliminare della World Cup 2026, Division I. Dopo il raduno collegiale al Centro Federale “Felice Scandone” di Napoli e un primo allenamento sul posto seguito da un test match di rodaggio con i padroni di casa, gli azzurri si preparano a una settimana intensa che potrebbe valere il pass per la finale di Sydney.

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Il debutto: lunedì contro la Spagna campione del mondo

Il calendario non fa sconti. L’Italia è inserita nel gruppo B insieme a Spagna, Croazia e Stati Uniti d’America, e il battesimo di fuoco è fissato per lunedì 6 aprile alle 14:30 italiane contro la Spagna, campione del mondo e detentrice della World Cup. Martedì 7 aprile alle 18:45 gli azzurri affronteranno gli statunitensi, mentre mercoledì 8 aprile alle 14:30 chiuderanno la fase a gironi contro la Croazia. Nel girone A militano Serbia, Olanda, Ungheria e Grecia.

Campagna: “Vogliamo qualificarci per la finale a Sydney”

Il commissario tecnico Alessandro Campagna ha le idee chiare sull’obiettivo e sul percorso da seguire: “Vogliamo migliorare nel rendimento e nel gioco. È una grande possibilità per far crescere ancora i nostri giovani che avranno sempre alti minutaggi; di conseguenza incamereranno esperienze in funzione degli anni importanti, quelli del 2027 e del 2028.” Il ct accoglie con soddisfazione il rientro di Gianmarco Nicosia e Giacomo Cannella, mentre rimpiange l’assenza dell’infortunato Francesco Condemi, ko il giorno prima della partenza. La meta dichiarata è la qualificazione alla Final Eight di Sydney, in programma dal 22 al 26 luglio: “Abbiamo l’obiettivo di qualificarci per la finale della World Cup a Sydney, in modo tale da avere un’altra competizione quest’estate per poter accrescere il nostro bagaglio esperienziale.”

I sedici convocati

Marco Del Lungo (Banco BPM RN Savona), Francesco Lorenzo Cassia (Pro Recco), Stefano Guerrato (AN Brescia), Giacomo Cannella (Pro Recco), Filippo Ferrero (AN Brescia), Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Vincenzo Dolce (AN Brescia), Tommaso Gianazza (AN Brescia), Matteo Iocchi Gratta (Pro Recco), Lorenzo Bruni (Banco BPM RN Savona), Mario Del Basso (AN Brescia), Alessandro Carnesecchi (Ortigia 1928), Gianmarco Nicosia (Pro Recco), Jacopo Alesiani (AN Brescia), Eduardo Campopiano (De Akker) e Alessandro Balzarini (AN Brescia).

Lo staff al completo: ct Alessandro Campagna, direttore sportivo Stefano Tempesti, assistente tecnico Goran Volarevic, team manager Daniele Bianchi, preparatore atletico Alessandro Amato, medico Vincenzo Ciaccio, fisioterapista Michele Mannarini e video-analista Paolo Baiardini.

Il format della competizione

Le prime due classificate di ciascun girone accedono alla Final Eight di Sydney (22-26 luglio). Le squadre qualificate disputeranno però prima un secondo raggruppamento ad Alessandropoli per definire le posizioni dall’1° al 4° posto, determinante ai fini del tabellone dei quarti di finale. Le terze e quarte classificate si sfideranno invece per il quinto e ultimo pass disponibile per Sydney. Le posizioni dalla sesta alla settima usciranno dalla Division 2 di Malta (7-13 aprile), mentre l’Australia è già qualificata di diritto come Paese ospitante.

Il programma completo del girone B

Lunedì 6 aprile: Italia-Spagna ore 14:30, Croazia-Stati Uniti ore 18:45 Martedì 7 aprile: Spagna-Croazia ore 14:30, Stati Uniti-Italia ore 18:45 Mercoledì 8 aprile: Italia-Croazia ore 14:30, Spagna-Stati Uniti ore 18:45.

A partire dal 7 aprile, tutti gli eventi live delle federazioni sportive partner di SportFace saranno trasmessi sul nuovo canale FAST disponibile su Amazon Prime.

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