Secondo successo per il Posillipo in Conference Cup, Sete battuto 14-9

Posillipo a punteggio pieno nel girone alla Scandone. Porzio: “Soddisfatto della prestazione”

La Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo conquista il secondo successo nel girone di qualificazione della Conference Cup in corso alla Piscina Scandone di Napoli. I rossoverdi hanno superato ieri con autorità il Sete Natation per 14-9 e restano a punteggio pieno in classifica.

Presente sugli spalti anche il Commissario Tecnico della Nazionale italiana Sandro Campagna, testimone di una prestazione solida e convincente della formazione guidata da Pino Porzio.

Avvio travolgente: Posillipo subito avanti

Partenza aggressiva della squadra napoletana. Radovic apre le marcature, Rocchino raddoppia in controfuga, Renzuto firma il 3-0. Tomic accorcia per i francesi in superiorità, ma Mattiello realizza su rigore il 4-1. Valle chiude il primo tempo sul 5-2 dopo il secondo centro di Tomic.

Nel secondo periodo il Posillipo allunga ulteriormente: Renzuto e Aiello colpiscono, Milicic porta il punteggio sull’8-2. Rocchino replica a Lopinot, mentre Gomes segna il 9-4 a metà gara.

Gestione del vantaggio e controllo del match

Il terzo tempo si apre con grande equilibrio e interventi decisivi dei portieri. Renzuto torna al gol in superiorità, Rocchino firma l’11-4. Il Sete prova a reagire con Tomic, autore di due reti consecutive. Cuccovillo chiude la frazione sul 12-6.

Nell’ultimo quarto segnano Pasquale Porzio e ancora Tomic, vero trascinatore dei francesi con 7 reti personali. Milicic realizza il suo secondo gol, prima del definitivo 14-9.

Porzio: “Prestazione solida, ora massima concentrazione”

Al termine della gara il tecnico rossoverde ha analizzato così la prova della squadra:

”È stata una buona prestazione. Siamo partiti forte, con un pressing asfissiante, i difensori hanno marcato bene cosi come gli esterni che hanno fatto un gran lavoro. Abbiamo concesso davvero poco, senza mai rischiare. Abbiamo preso qualche gol, anche sporco, che potevamo evitare. I ragazzi hanno lottato fino alla fine, bravi anche ad attaccare la zona, senza concedere controfughe. Abbiamo avuto tante opportunità 1 contro 0 che non abbiamo concretizzato. Dobbiamo essere più cinici in queste situazioni. Sono soddisfatto, siamo a punteggio pieno, ed ora affronteremo due squadre molto valide come Stella Rossa e Mataro. Noi stiamo gestendo bene anche le energie fisiche e nervose. Massima concentrazione per la partita di domani”

I prossimi impegni del girone su Sportface TV

La Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo tornerà in vasca oggi alle ore 18.30 contro la Crvena Zvezda di Belgrado. L’ultimo impegno del girone è in programma domenica alle ore 11.30 contro il Mataro, che ha superato la Stella Rossa per 9-7.

Tutte le partite sono trasmesse in diretta streaming su Sportface TV, piattaforma che per la prima volta manda in onda un evento internazionale di pallanuoto.

Tabellino

Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo – Sete Natation 14-9

(5-2; 4-2; 3-2; 2-3)

Posillipo: Izzo, Parrella, Nagy, Radovic 1, Mattiello 1, Aiello 1, Renzuto Iodice 3, Cuccovillo 1, Maksimovic, Porzio 1, Milicic 2, Rocchino 3, Spinelli, Valle 1. All. Porzio

Sete: Rossi, Sauton, Karsenti, Lopinot 1, Sonie, Tomic 7, De Bie, Vasin, Baltus, Radojevic, Mureddu, Gomes Da Silva 1, Jouber Court. All. Fournier

Superiorità: Posillipo 4/6, Sete 4/11

Rigori: Posillipo 1/1

Usciti per falli: Parrella

