Padova, Campionati Italiani indoor: il programma e come vedere le gare

Fine settimana tricolore al Palaindoor di Padova per i Campionati Italiani Promesse, Juniores e Allievi indoor di prove multiple. Oggi sabato 21 e domenica 22 febbraio si assegnano i titoli nazionali di eptathlon e pentathlon, con due giornate intense che coinvolgeranno le migliori promesse dell’atletica italiana.

Il programma dei Campionati Italiani indoor

Tra i protagonisti annunciati anche diversi atleti piemontesi, a partire dagli azzurrini Lorenzo Mellano (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) e Isabella Pastore (UGB). Mellano sarà impegnato nell’eptathlon U23: lo scorso anno ha vestito la maglia azzurra agli Europei U23 di Bergen e punta a un ruolo da protagonista. Pastore, al via nel pentathlon U20, vanta già un’esperienza internazionale agli EYOF ed è campionessa italiana allieve outdoor in carica nell’eptathlon.

Nel fine settimana spazio anche a Tommaso Sordi (Battaglio CUS Torino) e Pietro Cocorullo (Acquirunners) nell’eptathlon U23, mentre nel pentathlon U20 sarà in pedana anche Sofia Dulla (Safatletica Piemonte). Attenzione inoltre all’esordio nel pentathlon allievi di Nicolò Borello (Atl. Canavesana), affiancato dal compagno di club Nicola Alzate e da Damiano Bulgari (Atl. Strambino). Tra le promesse femminili da seguire Beatrice Carpinello (Battaglio CUS Torino) nel pentathlon U23, mentre nell’eptathlon U20 sarà in gara Daniele Fornasiero (Futuratletica Piemonte).

Il programma di sabato prevede per l’eptathlon maschile 60 metri, lungo, peso e alto, mentre il pentathlon femminile si articola tra 60 ostacoli, alto, peso, lungo e 800 metri. Domenica si completano le prove multiple con asta e 1000 metri per l’eptathlon e con le ultime specialità del pentathlon delle varie categorie.

Come vedere le gare su Sportface

I Campionati Italiani saranno trasmessi in diretta streaming sabato 21 e domenica 22 febbraio su www.atleticaitaliana.tv e sull’app SportFace, disponibile negli store digitali.

I Campionati Italiani saranno trasmessi in diretta streaming sabato 21 e domenica 22 febbraio su www.atleticaitaliana.tv e sull'app SportFace, disponibile negli store digitali.