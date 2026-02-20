Posillipo parte forte in Conference Cup: Dinamo Tbilisi battuta 13-8 alla Scandone

Buon debutto nella seconda fase per la Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo, che supera 13-8 la Dinamo Tbilisi nella gara inaugurale del girone alla Piscina Scandone. Porzio: “Importante iniziare con una vittoria”.

La seconda fase di Conference Cup comincia nel modo migliore per la Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo. Nella prima giornata del girone in corso di svolgimento alla Piscina Scandone, la formazione rossoverde supera 13-8 la Dinamo Tbilisi, davanti a una buona cornice di pubblico a Fuorigrotta. Il raggruppamento vedrà impegnate cinque squadre fino a domenica mattina.

Avvio con reazione e primo allungo rossoverde

L’inizio premia la Dinamo Tbilisi, che sblocca il punteggio con Bucan. La risposta del Posillipo arriva però immediata e passa dai tiri di rigore: prima Renzuto, poi Cuccovillo ribaltano l’inerzia. La difesa tiene e Aiello, in superiorità numerica, firma il 3-1 con cui si chiude il primo tempo.

Secondo tempo decisivo: 8-2 all’intervallo lungo

Nel secondo parziale la Ranieri Impiantistica accelera con decisione e costruisce il vantaggio che indirizza la partita. Arrivano tre reti consecutive su rigore, realizzate da Renzuto, Cuccovillo e Radovic. La squadra georgiana fatica a trovare soluzioni, mentre i padroni di casa allungano ancora con Milicic e Porzio, portandosi sull’8-1. Nel finale Draskovic accorcia in superiorità per l’8-2 dopo due tempi.

Tentativo di rimonta nel terzo, poi la gestione

Nel terzo tempo la Dinamo prova a rientrare: Bucan va a segno in superiorità, poi Tkeshelashvili riduce lo svantaggio fino all’8-4. Il Posillipo ritrova il gol con il rigore trasformato da Porzio (9-4), ma in chiusura ancora Tkeshelashvili fissa il punteggio sul 9-5 prima dell’ultima frazione.

Ultimo quarto più ricco di reti: chiusura sul 13-8

Nell’ultimo parziale il ritmo resta alto. Cuccovillo segna e Tkeshelashvili risponde su rigore. Valle riporta i rossoverdi sul +5, ma la Dinamo resta in partita e, ancora con Tkeshelashvili, torna sul -3 (11-8). A quel punto la Ranieri Impiantistica chiude i conti con la prima rete di Maksimovic e con il gol di Mattiello in superiorità, per il definitivo 13-8.

Porzio: “Creato un gap che non mi aspettavo”

Al termine della gara, l’allenatore Pasquale Porzio ha commentato:

”Era importante iniziare con una vittoria, in un torneo di questo tipo. Siamo stati bravi soprattutto nella prima parte di gara a creare un gap che non mi aspettavo. Abbiamo attaccato bene, conquistato diversi rigori grazie a buoni movimenti dei nostri giocatori. Nella ripresa abbiamo amministrato, forse regalando qualcosa, ma alla fine possiamo essere soddisfatti del risultato contro un avversario che ha giocatori di qualità. Adesso analizzeremo brevemente la prestazione, per concentrarci sulla prossima sfida”

Prossimo impegno: Sete Natation

Il Posillipo tornerà in vasca domani, 20 febbraio, per la seconda giornata del raggruppamento: appuntamento alle 21.00 contro i francesi del Sete Natation.

Come seguire le sfide

Tabellino

C.N. Posillipo – Dinamo Tbilisi 13-8 (3-1; 5-1; 1-3; 4-3)

Posillipo: Izzo, Nagy, Radovic 1, Mattiello 1, Aiello 1, Renzuto Iodice 2, Cuccovillo 3, Maksimovic 1, Bertoli, Milicic 1, Rocchino, Spinelli, Valle 1, Porzio 2. All. Porzio

Dinamo: Gvetadze, Veshaguri, Landia, Todua, Tkeshelashvili 4, Averka, Bucan 2, Kurashvili, Imnaishvili, Magrakvelidze 1, Draskovic 1, Mtchedlishvili, Chagelishvili, Raminishivili. All. Gogelia

Arbitri: Chatzigoulas, Durak

Superiorità: Posillipo 3/9, Dinamo 4/10

Rigori: Posillipo 6/6, Dinamo 1/1

Usciti per falli: Imnaishvili, Tkeshelashvili