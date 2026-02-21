Coppa del Mondo Paralimpica a Pisa, sabato di finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma

Sciabola femminile e spada maschile protagoniste al PalaCus: le ultime prove individuali live su Assalto – La TV della Scherma
Terza giornata di gare per la Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa 2026. Al PalaCus spazio alle ultime quattro competizioni individuali, con sciabola femminile e spada maschile in pedana dopo le tre medaglie conquistate venerdì dagli azzurri: oro per Andreea Mogos nel fioretto, argento per Edoardo Giordan e bronzo per Gianmarco Paolucci nella sciabola.
Le fasi finali sono trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, disponibile sulla piattaforma Sportface.
Sciabola femminile e spada maschile: gli azzurri in pedana
Nel sabato pisano riflettori puntati sulla sciabola femminile Categoria B con Gloria Lorenzetti, Julia Markowska e Andreea Mogos, già protagonista nel fioretto.
Spazio anche alla spada maschile Categoria A con Gabriele Maria Albini, Saverio Bucci, Samuele Frascaroli, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini e Luca Platania Parisi.
In gara anche la sciabola femminile Categoria A con Sofia Brunati, Gaia De Rossi e Loredana Trigilia, oltre alla spada maschile Categoria B con Davide Costi, Salvatore De Falco, Andrea Jacquier, Michele Massa, Simone Rabitti e Leonardo Rigo.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Programma delle gare – 21 febbraio 2026
COPPA DEL MONDO PARALIMPICA SCIABOLA FEMMINILE B – Pisa, 21 febbraio 2026
COPPA DEL MONDO PARALIMPICA SPADA MASCHILE A – Pisa, 21 febbraio 2026
COPPA DEL MONDO PARALIMPICA SCIABOLA FEMMINILE A – Pisa, 21 febbraio 2026
COPPA DEL MONDO PARALIMPICA SPADA MASCHILE B – Pisa, 21 febbraio 2026
Dove vedere la Coppa del Mondo Paralimpica
Le fasi finali della giornata sono trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, piattaforma dedicata agli eventi schermistici disponibile su Sportface.