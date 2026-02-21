Non solo Vlahovic, c’è un altro attaccante di Serie A per il Milan

Il Milan continua a essere fortemente attratto dai movimenti di mercato da tenere effettivamente in considerazione in ottica futura.

Dusan Vlahovic è un calciatore che piace tanto al Milan e non solo. Il centravanti della Juventus, attualmente in scadenza di contratto, in estate potrebbe essere acquistato dai rossoneri e non solo a parametro zero.

Qualcosa da tenere assolutamente in considerazione, specialmente nel caso in cui si vuole tenere a mente il fatto che il Diavolo è alla ricerca di un attaccante in grado di fare la differenza in area di rigore, segnando non poco e portando alla squadra attualmente allenata da Massimiliano Allegri diversi gol e vittorie.

Qualcosa che attualmente manca senza la benché minima ombra di dubbio a Milanello, e che Dusan Vlahovic potrebbe riuscire a donare al tecnico toscano. Anche se non è l’unico calciatore da prendere in considerazione per il futuro, visto che il Milan valuta in queste ore pure un altro attaccante di Serie A.

Non solo Vlahovic, il Milan valuta anche un altro attaccante: di chi si tratta

Vlahovic piace in Italia anche all’Inter, mentre all’estero potrebbero affondare il colpo Barcellona e Bayern Monaco. Senza dimenticare il fatto che la Juventus potrebbe anche decidere di rinnovargli il contratto in extremis. Oltre al fatto che l’attaccante serbo chiede oltre dieci milioni di euro netti a stagione come stipendio, il che potrebbe frenare non poco i rossoneri. Ecco, allora, che viene valutato un altro centravanti che gioca effettivamente in Serie A.

Trattasi di Mateo Pellegrino, in forze attualmente al Parma. Nel corso di questa stagione, fino a questo momento ha messo a segno 7 gol in una squadra che lotta per salvarsi, quindi i numeri sono sicuramente importanti per quanto riguarda il calciatore in questione. Non è la prima scelta del Milan, ma potrebbe diventarlo in vista dell’estate visto e considerato il fatto che i rossoneri ne hanno la seria necessità.

Per la squadra che deve ancora nascere, non può non essere preso in considerazione un giocatore capace di fare la differenza in attacco a suon di gol e assist. Se escludiamo la parabola composta da Giroud e Ibrahimovic, dalle parti di Milanello sono veramente tantissimi anni che non accarezzano anche solo lontanamente l’idea di poter avere a che fare con un calciatore di questo calibro. Forse, in un modo o nell’altro, questa estate può essere quella giusta per affondare il colpo in tal senso.