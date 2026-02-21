Olimpiadi, 21 febbraio: il programma e gli italiani in gara oggi

Oggi, sabato 21 febbraio, altra giornata di gare e medaglio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. In scena la diciottesima giornata. Dieci titoli in palio con l’Italia determinata a rafforzare il bottino di medaglie, con l’obiettivo di avvicinare quota 30 e difendere il terzo posto nel medagliere.
Milano-Cortina: il programma di oggi con gli italiani
Grande attesa ad Anterselva per la mass start femminile di biathlon. Lisa Vittozzi, già d’oro nell’inseguimento, punta al bis nei 12,5 km con quattro poligoni: serviranno gambe e precisione. Al via anche Dorothea Wierer, pronta a salutare il pubblico di casa con un’ultima prestazione da campionessa.
Mattinata intensa a Livigno nello skicross. Simone Deromedis guida il quartetto azzurro insieme a Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi e Dominik Zuech: il campione del mondo 2023 ha le carte per puntare al podio, ma servirà superare batterie sempre imprevedibili.
Spazio anche alla 50 km di sci di fondo, dove Federico Pellegrino chiude una carriera straordinaria. Con lui Elia Barp e Simone Daprà. La gara potrebbe consacrare definitivamente il norvegese Johannes Klaebo, ma l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista.
Nel bob a 4 maschile debutta l’equipaggio guidato da Patrick Baumgartner con Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea. In serata toccherà al bob a 2 femminile con Giada Andreutti e Simona De Silvestro.
Torna in scena anche lo speed skating: Francesca Lollobrigida, già regina sui 3000 e 5000 metri, cerca un altro squillo nella mass start. Tra gli uomini Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano proveranno a inserirsi nella lotta per le medaglie.
Completano il programma la staffetta mista di sci alpinismo con Alba De Silvestro e Michele Boscacci e la finale maschile di curling tra Gran Bretagna e Canada.
Olimpiadi, dove vedere le gare e gli italiani
|Orario
|Gara
|Canale TV
|Italiani in gara
|10.00
|Bob a 4 maschile – 1ª manche
|Rai 2
|Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea
|10.00
|Skicross maschile – Seeding round
|Rai 2 (dalle 10.30)
|Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech
|11.00
|Sci di fondo – 50 km tc mass start
|Rai 2 (fino 12.00, poi alternanza)
|Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà
|11.57
|Bob a 4 maschile – 2ª manche
|RaiSportHD
|Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea
|12.00
|Skicross maschile – Ottavi
|Rai 2
|Eventuali Deromedis, Tomasoni, Zorzi, Zuech
|12.35
|Skicross maschile – Quarti
|Rai 2
|Eventuali azzurri qualificati
|12.54
|Skicross maschile – Semifinali
|Rai 2
|Eventuali azzurri qualificati
|13.10
|Skicross maschile – Small Final
|RaiSportHD
|Eventuali azzurri qualificati
|13.15
|Skicross maschile – Big Final
|RaiSportHD
|Eventuali azzurri qualificati
|13.30
|Sci alpinismo – Staffetta mista
|—
|Alba De Silvestro, Michele Boscacci
|14.15
|Biathlon – 12.5 km mass start femminile
|Rai 2
|Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer
|15.00
|Speed skating – Mass start maschile (semifinali)
|Rai 2
|Andrea Giovannini, Daniele Di Stefano
|15.50
|Speed skating – Mass start femminile (semifinali)
|Rai 2
|Francesca Lollobrigida
|16.40
|Speed skating – Mass start maschile (finale)
|Rai 2
|Eventuali azzurri qualificati
|17.15
|Speed skating – Mass start femminile (finale)
|Rai 2
|Eventuale Lollobrigida
|19.00
|Bob a 2 femminile – 3ª manche
|Rai 2
|Giada Andreutti, Simona De Silvestro
|21.05
|Bob a 2 femminile – 4ª manche
|RaiSportHD
|Giada Andreutti, Simona De Silvestro