Olimpiadi, 21 febbraio: il programma e gli italiani in gara oggi

Oggi, sabato 21 febbraio, altra giornata di gare e medaglio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. In scena la diciottesima giornata. Dieci titoli in palio con l’Italia determinata a rafforzare il bottino di medaglie, con l’obiettivo di avvicinare quota 30 e difendere il terzo posto nel medagliere.

Milano-Cortina: il programma di oggi con gli italiani

Grande attesa ad Anterselva per la mass start femminile di biathlon. Lisa Vittozzi, già d’oro nell’inseguimento, punta al bis nei 12,5 km con quattro poligoni: serviranno gambe e precisione. Al via anche Dorothea Wierer, pronta a salutare il pubblico di casa con un’ultima prestazione da campionessa.

Mattinata intensa a Livigno nello skicross. Simone Deromedis guida il quartetto azzurro insieme a Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi e Dominik Zuech: il campione del mondo 2023 ha le carte per puntare al podio, ma servirà superare batterie sempre imprevedibili.

Spazio anche alla 50 km di sci di fondo, dove Federico Pellegrino chiude una carriera straordinaria. Con lui Elia Barp e Simone Daprà. La gara potrebbe consacrare definitivamente il norvegese Johannes Klaebo, ma l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista.

Nel bob a 4 maschile debutta l’equipaggio guidato da Patrick Baumgartner con Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea. In serata toccherà al bob a 2 femminile con Giada Andreutti e Simona De Silvestro.

Torna in scena anche lo speed skating: Francesca Lollobrigida, già regina sui 3000 e 5000 metri, cerca un altro squillo nella mass start. Tra gli uomini Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano proveranno a inserirsi nella lotta per le medaglie.

Completano il programma la staffetta mista di sci alpinismo con Alba De Silvestro e Michele Boscacci e la finale maschile di curling tra Gran Bretagna e Canada.

Olimpiadi, dove vedere le gare e gli italiani

Orario Gara Canale TV Italiani in gara 10.00 Bob a 4 maschile – 1ª manche Rai 2 Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea 10.00 Skicross maschile – Seeding round Rai 2 (dalle 10.30) Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech 11.00 Sci di fondo – 50 km tc mass start Rai 2 (fino 12.00, poi alternanza) Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà 11.57 Bob a 4 maschile – 2ª manche RaiSportHD Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea 12.00 Skicross maschile – Ottavi Rai 2 Eventuali Deromedis, Tomasoni, Zorzi, Zuech 12.35 Skicross maschile – Quarti Rai 2 Eventuali azzurri qualificati 12.54 Skicross maschile – Semifinali Rai 2 Eventuali azzurri qualificati 13.10 Skicross maschile – Small Final RaiSportHD Eventuali azzurri qualificati 13.15 Skicross maschile – Big Final RaiSportHD Eventuali azzurri qualificati 13.30 Sci alpinismo – Staffetta mista — Alba De Silvestro, Michele Boscacci 14.15 Biathlon – 12.5 km mass start femminile Rai 2 Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer 15.00 Speed skating – Mass start maschile (semifinali) Rai 2 Andrea Giovannini, Daniele Di Stefano 15.50 Speed skating – Mass start femminile (semifinali) Rai 2 Francesca Lollobrigida 16.40 Speed skating – Mass start maschile (finale) Rai 2 Eventuali azzurri qualificati 17.15 Speed skating – Mass start femminile (finale) Rai 2 Eventuale Lollobrigida 19.00 Bob a 2 femminile – 3ª manche Rai 2 Giada Andreutti, Simona De Silvestro 21.05 Bob a 2 femminile – 4ª manche RaiSportHD Giada Andreutti, Simona De Silvestro

