Ginnastica World Cup 2026, le finali: il programma di oggi e le gare in diretta

Dopo le due giornate di qualificazioni, l’Italia torna in pedana oggi con dieci finali conquistate. A Cottbus è il momento della verità: gli azzurri puntano al podio nella prima tappa di Coppa del Mondo.

Cottbus, World Cup 2026: il programma

Si è aperta giovedì 19 febbraio, alla Lausitz Arena, la prima tappa di World Cup 2026 di ginnastica artistica a Cottbus.

La prima giornata di qualificazioni ha visto in pedana gli specialisti di corpo libero maschile, cavallo con maniglie e anelli, insieme alle ginnaste impegnate a volteggio e parallele asimmetriche. Per l’Italia è stato subito un avvio incoraggiante, con quattro finali conquistate: tra le donne si sono messe in evidenza Giulia Perotti ed Elisa Iorio alle parallele, mentre al volteggio Emma Fioravanti ha staccato il pass per l’atto conclusivo. Al cavallo con maniglie ottima prova di Gabriele Targhetta, capace di inserirsi tra i migliori.

Venerdì 20 febbraio si è completato il quadro delle qualificazioni con volteggio, parallele pari e sbarra per la GAM e trave e corpo libero per la GAF. Gli azzurri Tommaso Brugnami, Ares Federici e Yumin Abbadini hanno cercato l’accesso alle finali di specialità: al volteggio maschile Brugnami e Federici hanno centrato la qualificazione, mentre alla sbarra Abbadini ha conquistato un posto tra i migliori otto. In campo femminile, Emma Puato ed Emma Fioravanti hanno ottenuto il pass per la finale del corpo libero, con Fioravanti qualificata anche alla trave. Il bilancio complessivo parla di dieci finali centrali per la squadra italiana nelle due giornate di qualifiche: un segnale chiaro di competitività.

Gli italiani in gara oggi e come vedere le gare su Sportface

Oggi, sabato 21 febbraio, si entra nel vivo con la prima giornata di finali, in programma dalle 14:15 alle 17:20. Si assegnano i titoli al corpo libero maschile, volteggio femminile, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche e anelli.

Per l’Italia riflettori puntati su Emma Fioravanti al volteggio, chiamata a confermare quanto di buono mostrato in qualificazione. Alle parallele asimmetriche doppio impegno con Elisa Iorio e Giulia Perotti, entrambe in grado di lottare per il podio se riusciranno a ripetere esercizi puliti e di qualità. Al cavallo con maniglie occhi su Gabriele Targhetta, protagonista di una qualifica di alto livello e ora a caccia di una medaglia internazionale.

