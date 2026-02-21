Galà di Milano Cortina 2026: Carolina Kostner aprirà lo show ad Assago

Sarà Carolina Kostner ad aprire il Galà di pattinaggio artistico che chiuderà la giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Questa sera il Galà delle Olimpiadi

L’appuntamento è fissato per le ore 20.00 di sabato 21 febbraio al Forum di Assago, dove andrà in scena uno spettacolo pensato non solo come celebrazione sportiva, ma anche come racconto emozionale capace di ispirare le nuove generazioni.

L’organizzazione ha annunciato un format dal taglio artistico innovativo: non una semplice passerella dei medagliati, ma una narrazione sul ghiaccio che intreccia talento, sacrificio e sogni.

E quale volto migliore per inaugurare lo show se non quello della più famosa pattinatrice italiana dell’era moderna? Kostner, simbolo di eleganza e longevità sportiva, rappresenta un ponte ideale tra passato e presente del movimento azzurro.

La fuoriclasse altoatesina, medaglia di bronzo ai Giochi di Sochi 2014, ha preso parte a quattro edizioni olimpiche: nona a Torino 2006, sedicesima a Vancouver 2010, bronzo a Sochi e quinta a PyeongChang 2018.

Nel suo palmarès brillano anche il titolo mondiale conquistato nel 2012 e cinque ori europei, oltre a numerosi podi internazionali che ne hanno consolidato il prestigio nel panorama mondiale.

A 39 anni, Kostner è oggi Ambassador di Milano Cortina 2026 e, durante questi Giochi, ha fatto parte del team tecnico che ha affiancato il giapponese Yuma Kagiyama, argento olimpico alle spalle del kazako Mikhail Shaidorov. Un ruolo che conferma la sua centralità nel mondo del pattinaggio, non solo come atleta ma anche come guida e punto di riferimento.

Assago, il programma della serata

Dopo l’esibizione inaugurale della Kostner, il ghiaccio di Assago accoglierà i medagliati olimpici e alcuni invitati dell’ISU, tra cui Daniel Grassl, la coppia Sara Conti / Niccolò Macii e i campioni della danza Charlène Guignard / Marco Fabbri.

Sarà una serata di festa, ma anche di significati profondi: un invito a credere nei propri sogni come fatto proprio da Carolina lungo tutta la sua straordinaria carriera.

