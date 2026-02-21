Sport in TV oggi, 21 febbraio: Superbike, Serie A, Sei Nazioni, tennis e Coppa Italia basket

Dalla Superbike all’alba fino alla NBA in tarda serata: ecco il programma completo con tutti gli eventi e le dirette di sabato 21 febbraio

Sabato 21 febbraio si presenta come una delle giornate più ricche dell’intero weekend sportivo. Motori in Australia, Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, grande calcio tra Serie A e campionati esteri, Sei Nazioni di rugby, finali ATP e WTA, Coppa Italia di basket e molto altro. Di seguito il calendario completo con orari e piattaforme di trasmissione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

🏍️ Motori

03.00 Superbike – GP Australia, Superpole (diretta tv su Sky Sport MotoGP; streaming Sky Go, NOW)

04.00 MotoGP – Test Buriram, prima giornata (non prevista diretta)

06.00 Superbike – GP Australia, Gara-1 (Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; streaming Sky Go, NOW, tv8.it)

⛳ Golf

06.00 DP World Tour – Magical Kenya Open, terzo giro (Sky Sport Golf dalle 10.30; streaming Sky Go, NOW dalle 10.30)

16.15 PGA Tour – The Genesis Invitational, terzo giro (streaming Discovery+, HBO Max; su Eurosport 2 e DAZN dalle 23.30)

🚴 Ciclismo

08.05 Grand Prix Alaiye (non prevista diretta)

10.00 UAE Tour, 6ª tappa Al Ain Museum–Jebel Hafeet (Rai Play Sport 1 dalle 12.05; Eurosport 2, Discovery+, HBO Max, DAZN)

11.10 Vuelta a Andalucia, 4ª tappa Montoro–Pozoblanco (Discovery+, HBO Max dalle 13.30; Eurosport 2, DAZN dalle 14.00)

11.55 Classic Var (Discovery+, HBO Max dalle 13.55)

12.10 Volta ao Algarve, 4ª tappa Albufeira–Lagos (Discovery+, HBO Max dalle 15.00; Eurosport 2, DAZN dalle 15.15)

❄️ Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

10.00 Diretta Rai 2 (10.00-13.00; 13.30-20.30; 21.00 fino al termine)

RaiSportHD (12.00-17.00; 19.30 fino al termine)

Streaming Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, HBO Max

⚽ Calcio

Serie A

15.00 Juventus-Como (DAZN)

18.00 Lecce-Inter (DAZN)

20.45 Cagliari-Lazio (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; streaming Sky Go, NOW, DAZN)

Serie B

15.00 Virtus Entella-Catanzaro (Prime Video LegaB, DAZN)

15.00 Mantova-Sampdoria (Prime Video LegaB, DAZN)

15.00 Padova-Bari (Prime Video LegaB, DAZN)

15.00 Palermo-Sudtirol (Prime Video LegaB, DAZN)

15.00 Venezia-Pescara (Prime Video LegaB, DAZN)

17.15 Cesena-Spezia (Prime Video LegaB, DAZN)

19.30 Carrarese-Monza (Prime Video LegaB, DAZN)

Serie C (14.30)

Novara-Giana Erminio (Sky Sport 256, NOW)

Gubbio-Arezzo (Sky Sport Uno, 251; Sky Go, NOW)

Livorno-Pineto (Sky Sport 252, NOW)

Torres-Vis Pesaro (Sky Sport 254, NOW)

Latina-Potenza (Sky Sport 253, NOW)

Trapani-Cavese (Sky Sport 255, NOW)

Serie C (17.30)

Alcione Milano-Pergolettese (Sky Sport 255, NOW)

Renate-Inter U23 (Sky Sport 252, NOW)

Triestina-Cittadella (Sky Sport 253, NOW)

Ravenna-Sambenedettese (Sky Sport 251, NOW)

Casertana-Picerno (Sky Sport 254, NOW)

Bundesliga

15.30 Bayern Monaco-Eintracht Francoforte (Sky Sport Max; Sky Go, NOW)

Colonia-Hoffenheim (non prevista diretta)

Union Berlino-Bayer Leverkusen (non prevista diretta)

Wolfsburg-Augsburg (non prevista diretta)

18.30 Lipsia-Borussia Dortmund (Sky Sport Calcio; Sky Go, NOW)

Premier League

16.00 Aston Villa-Leeds (Sky Sport Mix; Sky Go, NOW)

16.00 Brentford-Brighton (Sky Sport 257; Sky Go, NOW)

16.00 Chelsea-Burnley (Sky Sport Calcio; Sky Go, NOW)

18.30 West Ham-Bournemouth (Sky Sport Max, 4K; Sky Go, NOW)

21.00 Manchester City-Newcastle (Sky Sport Uno, 254; Sky Go, NOW)

Liga

14.00 Real Sociedad-Oviedo (DAZN)

16.15 Betis-Rayo Vallecano (DAZN)

18.30 Osasuna-Real Madrid (DAZN)

21.00 Atletico Madrid-Espanyol (DAZN)

Ligue 1

17.00 Lens-Monaco (Sky Sport 256; NOW)

21.05 PSG-Metz (Sky Sport 252; NOW)

19.00 Tolosa-Paris FC (non prevista diretta)

Altri campionati

Zweite Bundesliga: Darmstadt-Dusseldorf (13.00 Sky Sport Calcio)

Schalke-Magdeburgo (20.30 Sky Sport 253)

Jupiler League: Club Brugge-Leuven (DAZN); Royale Union SG-Anversa (DAZN)

Eredivisie: PSV-Heerenveen; Ajax-Nijmegen (Como Tv)

Liga portoghese: Benfica-AFS; Moreirense-Sporting (DAZN)

Saudi Pro League: Al Hilal-Al Ittihad; Al Nassr-Al Nazem (Como Tv)

Liga Profesional argentina: Ind Rivadavia-Independiente (Como Tv)

Calcio femminile

12.30 Genoa-Como; Napoli-Parma (DAZN)

15.00 Lazio-Milan (DAZN)

🏉 Rugby

15.10 Inghilterra-Irlanda (Sky Sport Arena; Sky Go, NOW)

17.40 Galles-Scozia (Sky Sport Arena; Sky Go, NOW)

21.00 Francia-Italia U20 (Sky Sport Arena; Sky Go, NOW)

Coppa Italia semifinali: Emilia-Fiamme Oro; Padova-Viadana (The Rugby Channel)

🎾 Tennis

16.00 WTA 1000 Dubai, finale Svitolina-Pegula (Sky Sport Tennis, SuperTennis; Sky Go, NOW, SuperTenniX)

19.00 ATP 500 Doha, finale Alcaraz-Fils (Sky Sport Tennis; Sky Go, NOW, Tennis TV)

21.00 ATP 500 Rio, semifinali (Sky Sport Tennis, Mix; Sky Go, NOW)

21.00 ATP 250 Delray Beach, semifinali Cobolli-Korda (Sky Sport Max; Sky Go, NOW)

🏀 Basket

18.00 Coppa Italia semifinale Brescia-Olimpia Milano (Cielo, Sky Sport Uno, Basket; Sky Go, NOW, LBA Tv)

20.45 Coppa Italia semifinale Tortona-Virtus Bologna (Cielo, Sky Sport Basket; Sky Go, NOW, LBA Tv)

23.00 NBA Phoenix Suns-Orlando Magic (NBA League Pass)

🏐 Volley

Serie A1 femminile (ore 20.30): San Giovanni-Busto, Conegliano-Monviso, Perugia-Chieri, Firenze-Novara, Milano-Scandicci, Cuneo-Vallefoglia, Bergamo-Macerata (DAZN, VBTV, Rai Play)

Superlega: Verona-Perugia (VBTV, DAZN)

🏊 Pallanuoto

Serie A1, Champions League femminile, Conference Cup e altre gare su Waterpolo Channel, European Aquatics Tv e partite senza copertura.

🤾 Pallamano

Serie A e Serie A femminile con numerose gare in streaming su Pallamano Tv.

🎱 Snooker

The Players Championship, semifinali (Discovery+, HBO Max; in serata anche su Eurosport 2, DAZN)

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS