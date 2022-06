Pallanuoto femminile, Italia-Francia in tv: data, canale, orario e diretta streaming quarti di finale Mondiali Budapest 2022

by Deborah Sartori

Laura Teani, Setterosa ai Mondiali di Budapest 2022 - Foto Giorgio Scala/DBM

Inizia il contro alla rovescia per Italia-Francia, partita valevole per i quarti di finale le di pallanuoto ai Mondiali di Budapest 2022. Il Setterosa è approdato direttamente ai quarti grazie al primo posto nel girone A ed ora vuole continuare a sognare. Le avversarie saranno le transalpine, che hanno battuto agli ottavi la Nuova Zelanda ai rigori. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00 di martedì 27 giugno. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport +HD e in streaming su Rai Play (che garantisce la diretta anche in caso di sovrapposizione di eventi). In alternativa, Sportface vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale.