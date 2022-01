Sci alpino, gli azzurri preparano Pechino 2022 sullo Zoncolan

by Antonio Sepe

Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 si avvicinano e gli azzurri vogliono farsi trovare pronti. Da mercoledì 26 a venerdì 28 gennaio, Hannes Zingerle e Riccardo Tonetti si alleneranno sullo Zoncolan, sui tracciati posizionati dai tecnici della nazionale sulla pista ‘Tamai 2’, simile a quella del gigante in Cina. Assente Luca De Aliprandini, a riposo dopo la caduta di Adelboden. Per quanto riguarda le ragazze, invece, Anita Gulli e Lara Della Mea faranno tappa in Friuli Venezia Giulia da venerdì 28 a domenica 30 gennaio per preparare lo slalom. “Anche in questa occasione, la montagna del Friuli Venezia Giulia ha confermato di dimostrarsi all’altezza delle aspettative degli atleti e della federazione, che negli ultimi anni hanno spesso scelto le località della regione per gli allenamenti grazie a disponibilità e capacità nella preparazione delle piste da parte dello staff di PromoTurismoFvg” si legge in una nota.