Ultima settimana di Olimpiadi, tutte le chance azzurre giorno per giorno

Dopo aver riscritto la storia con un’altra domenica da record, l’Italia si prepara all’ultima settimana dei Giochi con uno spirito diverso. Non più l’inseguimento di un traguardo, ma la difesa di un’eredità già straordinaria. Milano-Cortina ha cambiato dimensione all’Olimpiade azzurra, e ora l’obiettivo è chiudere con un sigillo che renda questa edizione indimenticabile.

Le opportunità non mancano. Lo short track resta terreno fertile, con le sue leader pronte a inseguire nuovi podi e le staffette capaci di esaltarsi nei momenti che contano. Il biathlon offre ancora cartucce importanti, tra mass start e prove di squadra dove esperienza e sangue freddo possono fare la differenza. Anche lo sci di fondo può regalare emozioni, soprattutto nelle gare veloci e nelle staffette, mentre lo sci alpino tiene aperta la porta alle sorprese dell’ultima ora.

Occhi puntati anche sullo speed skating, disciplina che ha già dato soddisfazioni e che può tornare protagonista nelle prove decisive. Senza dimenticare freestyle, skicross, curling e sci alpinismo, tutte specialità dove l’Italia ha dimostrato di poter competere ad alto livello e dove l’effetto casa può trasformarsi in un’arma in più.

L’ultima settimana è sempre quella delle grandi storie. C’è chi vuole confermarsi, chi cerca riscatto dopo una gara storta e chi sogna l’impresa che cambia una carriera. L’Italia arriva a questo momento con fiducia, entusiasmo e una consapevolezza nuova.

I record sono già caduti. Ora resta da scrivere il finale. E se queste Olimpiadi ci hanno insegnato qualcosa, è che gli Azzurri sanno sorprendere proprio quando conta di più.

Il programma si assottiglia ma le opportunità restano concrete. Ecco le carte azzurre