Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

Ultima settimana di Olimpiadi, tutte le chance azzurre giorno per giorno

Giovanni Copertino
-
BG milano cortina base

Italia, ultima settimana da vivere tutta d’un fiato: sogni, ambizioni e ultime carte da medaglia

Dopo la giornata dei record, l’Italia guarda agli ultimi sette giorni con ambizioni altissime. Consolidare la top5 del medagliere e magari spingersi oltre.

Dopo aver riscritto la storia con un’altra domenica da record, l’Italia si prepara all’ultima settimana dei Giochi con uno spirito diverso. Non più l’inseguimento di un traguardo, ma la difesa di un’eredità già straordinaria. Milano-Cortina ha cambiato dimensione all’Olimpiade azzurra, e ora l’obiettivo è chiudere con un sigillo che renda questa edizione indimenticabile.

Le opportunità non mancano. Lo short track resta terreno fertile, con le sue leader pronte a inseguire nuovi podi e le staffette capaci di esaltarsi nei momenti che contano. Il biathlon offre ancora cartucce importanti, tra mass start e prove di squadra dove esperienza e sangue freddo possono fare la differenza. Anche lo sci di fondo può regalare emozioni, soprattutto nelle gare veloci e nelle staffette, mentre lo sci alpino tiene aperta la porta alle sorprese dell’ultima ora.

Occhi puntati anche sullo speed skating, disciplina che ha già dato soddisfazioni e che può tornare protagonista nelle prove decisive. Senza dimenticare freestyle, skicross, curling e sci alpinismo, tutte specialità dove l’Italia ha dimostrato di poter competere ad alto livello e dove l’effetto casa può trasformarsi in un’arma in più.

L’ultima settimana è sempre quella delle grandi storie. C’è chi vuole confermarsi, chi cerca riscatto dopo una gara storta e chi sogna l’impresa che cambia una carriera. L’Italia arriva a questo momento con fiducia, entusiasmo e una consapevolezza nuova.

I record sono già caduti. Ora resta da scrivere il finale. E se queste Olimpiadi ci hanno insegnato qualcosa, è che gli Azzurri sanno sorprendere proprio quando conta di più.

Il programma si assottiglia ma le opportunità restano concrete. Ecco le carte azzurre

Lunedì 16 febbraio

  • Carta principale: Arianna Fontana (1000 m short track), a caccia della 14ª medaglia olimpica.

  • Outsider: Flora Tabanelli (big air), Elisa Confortola (1000 m), coppia Matteo Conti / Rebecca Macii (artistico).

  • Mina vagante: Alex Vinatzer (slalom).

Martedì 17 febbraio

  • Carta principale: Team-pursuit maschile di speed skating (semifinale contro l’Olanda, finale possibile con gli USA).

  • Outsider: Staffetta maschile di biathlon.

  • Mina vagante: Patrick Baumgartner (bob a 2).

Mercoledì 18 febbraio

  • Carte principali: Team sprint TL di fondo con Federico Pellegrino (con Elia Barp), staffetta femminile di biathlon (Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e compagne), Pietro Sighel (500 m), staffetta femminile short track.

  • Mine vaganti: Thomas Nadalini (500 m), Lara Della Mea (slalom).

Giovedì 19 febbraio

  • Carta principale: Giulia Murada (sprint sci alpinismo).

  • Mina vagante: Daniele Di Stefano (1500 m).

Venerdì 20 febbraio

  • Carte principali: Tommaso Giacomel (mass start), staffetta maschile short track, Arianna Fontana (1500 m).

  • Outsider: Jole Galli (skicross), Francesca Lollobrigida (1500 m).

  • Mina vagante: Elisa Confortola (1500 m).

Sabato 21 febbraio

Giornata-verdetto.

  • Carte principali: Simone Deromedis (skicross), Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi (mass start biathlon), Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida (mass start speed skating).

  • Outsider: Staffetta mista sci alpinismo.

  • Mine vaganti: Federico Pellegrino (50 km), Nazionale maschile di curling.

Domenica 22 febbraio

  • Outsider: Patrick Baumgartner (bob a 4)

Il quadro è chiaro: meno gare, ma ancora molte possibilità concrete. Tra certezze e sorprese, l’Italia ha le carte per chiudere un’Olimpiade già storica con un ultimo, decisivo colpo di scena.

