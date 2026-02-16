Slalom olimpico Bormio: McGrath davanti a tutti dopo la prima manche, Saccardi nella top 10

Il norvegese firma il miglior tempo sulla Stelvio nella prima prova a cinque cerchi. Meillard e Gstrein inseguono, ottima prova di Tommaso Saccardi che entra nei primi dieci. Fuori diversi azzurri.

L’avvio dello slalom maschile ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 regala subito indicazioni nette: sulla pista Stelvio di Bormio è Atle Lie McGrath a prendere in mano la gara dopo la prima manche, disputata sotto una nevicata fitta che ha reso il tracciato particolarmente insidioso.

Il norvegese, partito con il pettorale numero 1, ha chiuso in 56”14, facendo la differenza soprattutto nella parte centrale del percorso e costruendo un vantaggio consistente sugli avversari diretti.

McGrath guida, Meillard e Gstrein restano in scia

Alle spalle del leader si piazza lo svizzero Loic Meillard, staccato di 59 centesimi, mentre l’austriaco Fabio Gstrein accusa un ritardo di 94 centesimi. Più indietro l’altro norvegese Haugan, quarto a 0”96, seguito dal belga Marchand a 1”20.

Distacchi importanti ma non ancora definitivi in vista della seconda manche, che potrebbe rimescolare le carte soprattutto considerando le condizioni meteo variabili.

Saccardi protagonista tra gli azzurri

La nota più positiva per l’Italia arriva da Tommaso Saccardi. Con il pettorale 37, l’azzurro interpreta con grande determinazione il tracciato e chiude al decimo posto provvisorio, a 2”23 da McGrath. Una prova solida, la migliore della sua giovane carriera in un contesto olimpico, che lo tiene pienamente in corsa per un piazzamento di prestigio.

Molto più complicata invece la giornata per gli altri italiani.

Vinatzer, Sala e Kastlunger fuori dai giochi

Alex Vinatzer non riesce a completare la propria manche: prima un errore che lo costringe a perdere terreno, poi l’uscita definitiva dal tracciato. Stesso destino per Tommaso Sala, che incappa in un’inforcata poco dopo il primo intermedio, e per Tobias Kastlunger, tradito da una doppia nel tratto centrale.

Al termine della prova Vinatzer ha commentato con amarezza:

“Pista e visibilità non sono un problema; ci ho provato, mi sono messo in gioco. Per provare a stare coi primi abbiamo provato a puntare qualcosa di diverso, anche nella tracciatura. Non è andata per nulla bene questa Olimpiade, molto deludente. Mi spiace molto non essere riuscito a performare e a reggere la pressione. Volevo assolutamente vincere una medaglia per il mio Paese, è una delusione personale davvero forte a livello sportivo. Sono fortunato di poter fare uno sport che mi piace e ad avere il supporto di una famiglia e di una fidanzata speciale. Il sogno di un atleta è vincere e di certo non mollo, voglio farmi trovare pronto nelle prossime gare”.

Tommaso Sala ha aggiunto:

“Con la poca visibilità non si riusciva a vedere il segno per terra. Sono partito all’attacco, sereno: qui contano le medaglie e ci voleva un po’ di pazzia; nella doppia doppia sono finito nel segno e non sono riuscito a stare nel tracciato. Lo sport è fatto di alti e bassi, bisogna sempre tenere la testa alta, mai mollare: non sono frasi fatte e spero di avere un futuro più tranquillo rispetto agli ultimi mesi”.

Orario seconda manche slalom Bormio 2026

La gara riprenderà alle 13:30 con la seconda manche, decisiva per l’assegnazione delle medaglie nello slalom olimpico maschile di Milano-Cortina 2026.

