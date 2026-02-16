Irrompe Guardiola sul ‘dentista’ Gasperini: se ne va dopo 12 mesi

Il Manchester City di Josep Guardiola incrocia la Roma di Gian Piero Gasperini: non in campo, ma all’interno del calciomercato.

“Giocare con l’Atalanta è come andare dal dentista”, parlava così Josep Guardiola dopo aver sfidato la squadra allora allenata da Gian Piero Gasperini in Champions League. Di tempo ne è trascorso parecchio da quella partita, da quelle sfide europee, e nel 2026 il tecnico italiano guida la Roma verso un’importante ma al momento assai incerta qualificazione alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie.

Tuttavia, i percorsi di Guardiola e Gasperini potrebbero comunque ripresentarsi molto presto, specialmente se consideriamo il calciomercato. Le loro strade evidentemente sono destinate a incrociarsi di nuovo, e non è affatto detto che stavolta per l’allenatore ex Barcellona sarà come o peggio di andare dal dentista. Anche se, visto e considerato la motivazione per cui le parti potrebbero incontrarsi ancora, non è da escludere che possa prendere vita più o meno la solita solfa.

Guardiola torna dal ‘dentista’ Gasperini: i dettagli

Il Manchester City è fortemente interessato al cartellino di Wesley, un calciatore che potrebbe lasciare la Roma per cinquanta milioni di euro in estate. Questa è la volontà del club inglese, e potrebbe presto diventare anche quella dei giallorossi. Anche perché hanno acquistato nel corso della passata sessione estiva di calciomercato l’esterno brasiliano a poco più di venti milioni. Adesso il suo valore è raddoppiato, quindi possiamo aspettarci piuttosto facilmente una cessione che può fare non poco bene alle casse del club attualmente in lotta per il quarto posto in Serie A.

Che raggiunga o meno questo delicato, importante e assai rilevante traguardo, una cosa è certa: il Manchester City affonderebbe volentieri il colpo per coprire quella che è una zona del campo assai delicata e non poco determinante per ciò che è relativo al futuro in quella zona del campo della società britannica, che intende rinforzarsi per puntare ancor di più con forza alla conquista della seconda Champions League della propria storia.

Un atrattativa non è stata ancora avviata, ma è chiaro che i discorsi per Wesley potrebbero entrare nel vivo a partire dalle prossime settimane, quando ci affacceremo alla primavera e l’estate sarà sempre meno lontana e decisamente più vicina. Di sicuro sarebbe una perdita pesante per la rosa messa a disposizione di Gasperini, che sarebbe costretto a chiedere alla società un sostituto all’altezza in vista della prossima stagione calcistica.