F1, altra Polemica: la Ferrari è più forte sulle partenze, il motivo

Cresce l’attesa per la nuova F1. Il Circus è ancora impegnato nei test in Bahrein ma, viste le differenze tra le vetture, continuano a montare nuove polemiche. Dopo quella sul sul rapporto di compressione, che dovrebbe vedere i motorizzati Mercedes favoriti, è la volta di Ferrari.

Ferrari nel mirino: ha la miglior partenza, il motivo

Nel paddock, a meno di un mese dal via del mondiale, cambia l’oggetto di polemica. Strategia Mercedes per distogliere l’attenzione? Chi lo sa, ma oggi il nuovo tema è quello delle partenze. Con le power unit 2026, lo scatto da fermo sarà un esercizio di precisione ingegneristica prima ancora che di riflessi.

La procedura richiede di mantenere il turbo in piena efficienza per circa dieci secondi prima dello spegnimento dei semafori, così da ridurre il turbo-lag al minimo. Ma farlo senza sovraccaricare la batteria non sarà semplice. Chi parte nelle retrovie avrà anche meno tempo per stabilizzare tutti i parametri dopo essersi posizionato in griglia, e il rischio di uno stallo aumenta. Non sarà solo una questione di piede, ma anche di come verrà gestita l’energia.

Per questo motivo diversi motoristi starebbero puntando a portare il tema sul tavolo della FIA e della Formula 1 Commission.

Le ipotesi sono due: allungare la procedura di partenza oppure rivedere le restrizioni sull’uso della batteria. Ma la Scuderia Ferrari si oppone.

Il motore della squadra italiana, secondo alcune voci, sarebbe dotato di un turbo più piccolino che sarebbe più efficiente in questo particolare contesto.

Un escamotage, legalissimo, sul quale Ferrari ha lavorato per molto tempo. Per questo motivo la posizione di Maranello sarebbe chiara: le criticità del turbo erano note, e chi ha progettato meglio la power unit non deve essere penalizzato da cambiamenti in corsa. In altre parole, chi oggi parte forte lo fa per merito tecnico. Ma i team, in particolare McLaren, usando il concetto di sicurezza puntano a cancellare il vantaggio.

Novità anche da McLaren

A proposito dei Campioni del Mondo in carica. Anche McLaren ha introdotto una novità. Con un MGU-K quasi triplicato in potenza e l’assenza dell’MGU-H, la gestione dell’ibrido è diventata centrale.

Il team di Woking ha introdotto per questo un doppio indicatore: uno per la carica della batteria, l’altro dedicato allo stato dell’MGU-K, che mostra in tempo reale se il sistema sta erogando, recuperando o entrando in derating. Una novità, seppur semplice, per tutti.