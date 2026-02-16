Olimpiadi, Big Air: le condizioni di Lajunen dopo la caduta

Le qualificazioni maschili del Big Air ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, disputatesi ieri sera allo Snow Park di Livigno, hanno offerto grande spettacolo, ma anche un momento di spavento.

Lajunen: le condizioni dopo la caduta

Protagonista involontario è stato il giovane freestyle finlandese Elias Lajunen, vittima di una brutta caduta durante il primo salto, che ha fatto velocemente il giro del Mondo. Nel corso dell’atterraggio, Lajunen ha sbattuto la testa sulla neve, apparentemente perdendo conoscenza. Il tempestivo intervento del personale medico però ha rassicurato tutto.

Nonostante il momento di tensione, l’atleta ha alzato il pollice mentre veniva trasportato in barella, segno che era cosciente e, almeno inizialmente, non aveva riportato danni gravi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Notte in ospedale, ma Lajunen sta bene

Il diciottenne finlandese, al suo debutto assoluto in una rassegna a cinque cerchi e reduce dal diciottesimo posto nello Slopestyle, ha trascorso la notte in ospedale per precauzione.

I primi accertamenti, secondo quanto riportato dai media finlandesi, non avrebbero rilevato problemi importanti. Tuttavia, l’incidente pone fine al percorso olimpico di Lajunen nel Big Air, visto che a causa dello stop non è riuscito a qualificarsi per la finale.

La dinamica della caduta ha gelato tifosi e addetti ai lavori, ricordando quanto possa essere pericoloso questo sport. La combinazione di velocità, altezza e acrobazie estreme rende il Big Air uno degli eventi più rischiosi delle Olimpiadi invernali. Malgrado la brutta esperienza, però, il gesto di Lajunen cancella ogni dubbio sulle sue condizioni.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS