Slittino, Felderer domina la quarta prova a Cortina: Fischnaller vicino, Austria in agguato

Un eccellente Leon Felderer ha chiuso con il miglior tempo la quarta prova del singolo maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Sul tracciato ampezzano intitolato a Eugenio Monti, le due manche di allenamento odierne hanno confermato le gerarchie già viste ieri, con l’Italia pronta ad affrontare la gara che assegnerà le medaglie nel migliore dei modi. I principali rivali rimangono gli austriaci, mentre la Germania procede con alti e bassi e i lettoni si confermano le “mine vaganti” sotto i Cinque Cerchi.

Il migliore dell’ultima prova è stato Leon Felderer, con un crono di 53.976, dimostrando di voler essere protagonista sulla pista di casa. Alle sue spalle si conferma Dominik Fischnaller, a soli 8 millesimi dal connazionale (53.984), mentre il primo degli austriaci è Wolfgang Kindl, terzo in 54.054, a 78 millesimi da Felderer.

La classifica prosegue con il tedesco Felix Loch quarto in 54.154 (+178 ms), seguito dal connazionale Max Langenhan in 54.177 (+201 ms), e dall’austriaco Nico Gleirscher, sesto in 54.208 (+232 ms). Settimo è il lettone Kristers Aparjods in 54.284 (+308 ms), davanti al connazionale Gints Berzins, ottavo in 54.369 (+383 ms).

Chiudono la top 10 lo statunitense Jonathan Gustafson (54.398, +422 ms) e il tedesco Timon Grancagnolo (54.455, +479 ms), mentre il nostro Alex Gufler si posiziona 11° con 54.477 (+501 ms). Più indietro l’austriaco Jonas Mueller, diciottesimo in 54.984, lontano dai migliori dopo il secondo tempo della terza prova.

A questo punto, tra i protagonisti dello slittino e la gara che assegnerà le medaglie, mancano solo le ultime due prove in programma domani: la quinta alle ore 10.00 e la sesta a seguire.