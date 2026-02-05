Formula 1, verso il Bahrain: Mercedes impressiona, Ferrari solida, Red Bull cresce

Con la conclusione delle giornata di shakedown a Barcellona, svolte a porte quasi chiuse e con pochissime informazioni filtrate all’esterno, la Formula 1 entra ora nella fase più attesa della preparazione invernale.

Il Circus si sposa infatti in Bahrain, dove sono in programma due blocchi ufficiali di test dall’11 al 13 e dal 18 al 20 febbraio, questa volta con copertura televisiva e streaming.

Per la prima volta nel 2026, i team potranno confrontarsi apertamente e il cronometro inizierà a fornire indicazioni concrete sui valori in campo, mettendo sotto i riflettori prestino, affidabilità e primi equilibri tecnici.

Mercedes detta il pass, ma Ferrari convince

Nonostante il tentativo di Libery Media di limitare la diffusione di dati dei test catalani, una certezza è emersa con chiarezza: la Mercedes è apparsa estremamente veloce e, soprattutto, affidabile.

La scuderia guidata da Toto Wolff ha completato ben 500 giri complessivi al circuito di Montmeló, con George Russell e Andrea Kimi Antonelli impegnati senza alcun problema tecnico, in particolare sulla power unit, osservata speciale di questo inizio stagione. Il pilota britannico ha anche fatto segnare un notevole 1’16”455, confermando il potenziale della vettura. Wolff, senza mezzi termini, ha rivendicato la pena regolarità del motore, mandando un messaggio diretto alle rivali.

In casa Ferrari, invece, il bilancio è altrettanto incoraggiante: la SF-26 ha mostrato una solidità notevole, percorrendo 440 giri complessivi con Lewi Hamilton e Charles Leclerc. Al di là del miglior tempo assoluto ottenuto dall’inglese, ciò che ha soddisfatto maggiormente la scuderia di Maranello è stata la continuità in pista, con la sola Mercedes capace di fare meglio.

RedByll al debutto, Bahrain decisivo per Williams e Aston Martin

Segnali positivi sono arrivati anche da RedBull, alla prima uscita con una power unit autoprodotte in collaborazione con Ford. Il distacco dalla Mercedes resta sensibile, ma si tratta dell’esordio assoluto della DM01, destinata a evolversi rapidamente nei prossimi test.

I sei giorni di prova a Sakhir saranno invece cruciali per William e Aston Martin. La squadra di Grove non ha girato a Barcellona e farà debuttare la FW48 direttamente in Bahrain, dove dovrà verificare se i dati del simulatore torneranno conferma sull’asfalto.

Aston Martin, invece, è ancora in fase embrionale: la prima monoposto firmata Adrian Newey necessita di tempo. Lo stesso progettista ha ammesso un ritardo nello sviluppo, sottolineando come la vettura vista ai test sarà molto diversa da quella che comincerà il Mondiale a Melbourne.