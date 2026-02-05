Quanti soldi si guadagnano per una medaglia alle Olimpiadi?

Le cifre dell’Italia per Milano-Cortina 2026: più generosi degli USA

Le prime gare delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono già iniziate, ma bisognerà attendere la serata di venerdì 6 febbraio per la Cerimonia d’Apertura.

Il primo podio verrà assegnato sabato 7 febbraio, nella discesa libera maschile, uno degli eventi più prestigiosi dei Giochi.

Per uno sportivo, salire sul podio e mettersi al collo una medaglia olimpica rappresenta il coronamento di una carriera, ma il riconoscimento non si limita al prestigio e all’onore: esiste anche un aspetto economico.

Contrariamente a quanto si possa pensare, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) non assegna un premio in denaro: il metallo e la gloria spettano di diritto agli atleti, mentre i compensi economici dipendono dai Comitati Olimpici Nazionali e dagli sponsor.

L’Italia è tra i Paesi più generosi: chi conquista l’oro riceve 180.000 euro lordi, l’argento vale 90.000 euro, mentre il bronzo porta a casa 60.000 euro. Tutte le cifre sono lorde, quindi soggette alle ritenute fiscali previste dalla legge.

Si tratta degli stessi importi previsti per Parigi 2024 e risultano nettamente superiori a quelli degli Stati Uniti, dove un oro olimpico vale 35.000 dollari. A

ltri Paesi, come Norvegia, Svezia e Gran Bretagna, non prevedono premi in denaro. In Asia, invece, Hong Kong punta a 640.000 euro e Singapore addirittura a un milione di dollari, sebbene le possibilità di medaglia siano limitate.