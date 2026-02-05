La Casa dello Sport di Sky sbarca a Milano Cortina 2026 con una copertura olimpica completa

La Casa dello Sport di Sky è pronta a vivere da protagonista i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 con una copertura editoriale speciale, fatta di news, commenti, highlights, approfondimenti e studi dedicati. Dal 6 al 22 febbraio, Sky offrirà aggiornamenti continui su tutte le gare, con edizioni dedicate su Sky Sport 24 e in streaming su NOW.

Ogni giorno, alle 10, 15.30, 19 e 24, quattro ampi spazi di approfondimento denominati “Casa Italia” accompagneranno il pubblico con analisi, commenti e ospiti in uno studio completamente rinnovato. Una copertura live che si estenderà anche alle venue di gara, per vivere in tempo reale l’atmosfera dei Giochi con la qualità Sky Sport.

La squadra olimpica di Sky Sport

Per raccontare lo spettacolo olimpico, Sky Sport schiererà una squadra di giornalisti e talent di alto livello. Le quattro edizioni quotidiane di “Casa Italia” saranno condotte da Eleonora Cottarelli e Fabio Tavelli, che accoglieranno in studio firme storiche di Sky Sport come Giovanni Bruno, Guido Meda, Carlo Vanzini, Francesco Pierantozzi, Pietro Nicolodi, Nicola Roggero e Danilo Freri.

Tra le novità, Franco Bragagna debutta su Sky con la sua voce inconfondibile, portando esperienza e competenza sul tema delle Olimpiadi e degli sport invernali. Con analisi e commenti, Bragagna sarà protagonista degli studi per tutta la durata delle competizioni.

In campo anche un parterre di talent d’eccellenza: Marta Bassino, vincitrice di due titoli mondiali, sette gare di Coppa del Mondo e una Coppa di specialità nello slalom gigante nel 2021; Giorgio Rocca, 11 vittorie in Coppa del Mondo e una Coppa di specialità nello slalom speciale; Marco Albarello, 5 medaglie olimpiche nello sci di fondo, tra cui l’oro nella staffetta a Lillehammer 1994; Daniele Ferrazza, nazionale olimpico di curling 2018; Lorenzo Magri, allenatore tecnico e coreografico di pattinaggio di figura, oltre a tutte le altre firme della redazione Sky Sport.

Copertura diretta dalle venue

Sky estenderà la sua copertura anche a tutte le sedi di gara. Alla Triennale di Milano saranno presenti Francesco Pierantozzi e Francesca Piantanida, mentre a Cortina, in Galleria Farsetti, seguirà le gare Alessandro Acton. A Livigno, da Aquagranda, collegamenti con Federica Lodi, mentre Riccardo Re, Valentina Fass, Federica Frola, Niccolò Omini e Dody Nicolussi saranno inviati sui campi di gara e nelle sedi olimpiche.

Sky Sport online e social

Ampia copertura anche su skysport.it, con un liveblog dalle 8 a mezzanotte, risultati in tempo reale, servizi, video, interviste e gallery fotografiche, oltre alla cronaca delle cerimonie di apertura e chiusura. Da non perdere l’appuntamento speciale “Oro, Argento e Bronzo: il podio di Franco Bragagna”, con l’analisi della giornata olimpica e la presentazione di quella successiva, disponibile in vodcast su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport, e in podcast su tutte le piattaforme.

Tutte le storie e le analisi saranno disponibili anche su Sky Sport Insider, con la rubrica “Sottozero”, dedicata alle storie più curiose delle Olimpiadi Invernali. Grande copertura anche sui canali social ufficiali di Sky Sport, con commenti in tempo reale, interviste e aggiornamenti dagli studi di Casa Italia a Livigno e Milano.