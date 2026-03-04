Paralimpiadi Milano Cortina 2026: boicottaggi e assenze alla cerimonia d’apertura

La nuova escalation del conflitto in Medio Oriente sta producendo effetti che vanno ben oltre il piano geopolitico, arrivando a incidere anche sullo sport internazionale.

A pochi giorni dall’inizio delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma da oggi fino a domenica 15 marzo, il clima di tensione globale ha contribuito ad alimentare decisioni e proteste che rischiano di segnare profondamente l’avvio dei Giochi.

Il Comitato Paralimpico Internazionale ha stabilito che durante la cerimonia d’apertura di venerdì sera all’Arena di Verona nessun atleta farà da portabandiera per il proprio Paese (fonte Ansa)

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS

La motivazione ufficiale parla di una scelta organizzativa, legata alla distanza tra il luogo della cerimonia e i campi di gara, ma il contesto suggerisce una lettura più ampia.

Alla base della decisione vi è infatti il crescente dissenso di numerose delegazioni nazionali nei confronti della linea adottata dall’IPC, che ha autorizzato la partecipazione di atleti russi e bielorussi sotto bandiera e inno nazionali.

Una scelta che ha innescato una serie di prese di posizione forti. Germania, Ucraina, Polonia, Paesi Bassi, Cechia, Estonia, Finlandia, Lettonia e Lituania hanno annunciato che non prenderanno parte alla sfilata inaugurale, pur confermando la presenza alle competizioni.

In questo contesto, l’IPC ha deciso che a sfilare saranno dei volontari, mentre brevi contributi video con immagini degli atleti portabandiera, registrati nei giorni precedenti, verranno comunque trasmessi durante la diretta televisiva della cerimonia.

La presa di posizione più rilevante è arrivata dalla Germania. La Federazione tedesca per gli sport disabili (Dbs) ha comunicato ufficialmente l’assenza dalla cerimonia inaugurale come gesto simbolico di solidarietà nei confronti dell’Ucraina e per tutelare la concentrazione degli atleti.

Una decisione che segna una parziale inversione rispetto alle precedenti dichiarazioni del presidente Hans-Joerg Michels e che sarà accompagnata anche dall’assenza della ministra dello Sport tedesca a Verona.

Sul tema è intervenuto anche il Comitato Olimpico Internazionale, che a due giorni dall’apertura dei Giochi ha ribadito il proprio orientamento in favore della neutralità dello sport.

In una nota, il CIO ha richiamato il valore della Tregua Olimpica, adottata dalle Nazioni Unite in occasione di ogni edizione dei Giochi, sottolineando però di non avere strumenti per imporne il rispetto, competenza che resta in capo al sistema ONU.

Da qui l’appello agli Stati affinché sostengano gli atleti qualificati a Milano Cortina 2026 che potrebbero subire le conseguenze indirette dei conflitti in corso.

Il quadro che emerge è quello di una manifestazione chiamata a confrontarsi con un equilibrio sempre più fragile tra sport e politica. La scelta dell’IPC, percepita da diversi governi come una rottura rispetto alla linea di neutralità indicata dal CIO in ambito olimpico, ha aperto un fronte di contestazione che rischia di proiettare un’ombra sull’avvio delle Paralimpiadi.

In mezzo a questo cortocircuito istituzionale restano gli atleti, protagonisti di un evento che dovrebbe celebrare inclusione, competizione e valori condivisi, ma che si apre in un clima segnato dalle tensioni internazionali e da decisioni destinate a far discutere anche oltre il 15 marzo.

Noi di Sportface seguiremo i nostri atleti. L’Italia è pronta. Ora la parola passa agli atleti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it