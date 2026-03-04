Sportface TVOriginals
Sportface TVOriginals
Sport Invernali

Freestyle, Tabanelli operata dopo il bronzo olimpico: quando torna

Alessandro Basta
-
Tabanelli sulla neve
Flora Tabanelli si è operata al ginocchio dopo le Olimpiadi (IPA Agency) - sportface.it

Flora Tabanelli è la regina del freestyle italiano: dopo le meravigliose olimpiadi di Milano-Cortina, è tempo di operarsi

Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono state meravigliose per l’Italia e hanno regalato emozioni indelebili per tutti i tifosi azzurri. A contribuire alle esultanze di una nazione intera è stata anche Flora Tabanelli, la campionessa di freestyle che è riuscita a stupire ancora una volta nella rassegna olimpica.

Infatti, ha conquistato un meraviglioso bronzo e con una grande particolarità. Il legamento crociato anteriore del ginocchio ha fatto crack prima delle Olimpiadi, ma non voleva saltare l’appuntamento a tutti i costi. Per questo, ha optato insieme ai medici per una lunga terapia conservativa.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

E con una particolarità: ha affrontato questo percorso insieme a Federica Brignone, condividendo ansie, dolore e aspirazione in vista dell’evento a cinque cerchi. E alla fine sappiamo tutti com’è finita, per l’una e per l’altra.

Com’è andata l’operazione di Flora Tabanelli e i tempi di recupero

Tabanelli è stata operata alla casa di cura “La Madonnina” di Milano dal team chirurgico che ha ricostruito il legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Tabanelli bronzo Olimpiadi

Flora Tabanelli ora può fermarsi dopo la storia olimpica (IPA Agency) – sportface.it

L’intervento è stato eseguito dai dottori Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat della Commissione Medica FISI ed è perfettamente riuscito. Il recupero durerà mesi, motivo per cui Tabanelli tornerà nella prossima stagione e con la volontà di essere ancora protagonista.

C’è una carriera da preservare e, dopo aver fatto di tutto per partecipare alle Olimpiadi, ora deve pensare al futuro e alla sua salute.

Change privacy settings
×