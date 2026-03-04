Freestyle, Tabanelli operata dopo il bronzo olimpico: quando torna

Flora Tabanelli è la regina del freestyle italiano: dopo le meravigliose olimpiadi di Milano-Cortina, è tempo di operarsi

Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono state meravigliose per l’Italia e hanno regalato emozioni indelebili per tutti i tifosi azzurri. A contribuire alle esultanze di una nazione intera è stata anche Flora Tabanelli, la campionessa di freestyle che è riuscita a stupire ancora una volta nella rassegna olimpica.

Infatti, ha conquistato un meraviglioso bronzo e con una grande particolarità. Il legamento crociato anteriore del ginocchio ha fatto crack prima delle Olimpiadi, ma non voleva saltare l’appuntamento a tutti i costi. Per questo, ha optato insieme ai medici per una lunga terapia conservativa.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

E con una particolarità: ha affrontato questo percorso insieme a Federica Brignone, condividendo ansie, dolore e aspirazione in vista dell’evento a cinque cerchi. E alla fine sappiamo tutti com’è finita, per l’una e per l’altra.

Com’è andata l’operazione di Flora Tabanelli e i tempi di recupero

Tabanelli è stata operata alla casa di cura “La Madonnina” di Milano dal team chirurgico che ha ricostruito il legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

L’intervento è stato eseguito dai dottori Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat della Commissione Medica FISI ed è perfettamente riuscito. Il recupero durerà mesi, motivo per cui Tabanelli tornerà nella prossima stagione e con la volontà di essere ancora protagonista.

C’è una carriera da preservare e, dopo aver fatto di tutto per partecipare alle Olimpiadi, ora deve pensare al futuro e alla sua salute.