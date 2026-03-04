Sinner cambia per Indian Wells: rivelato il piano anti-Alcaraz

Jannik Sinner è pronto per affrontare al meglio Indian Wells: cosa è cambiato nella preparazione in vista del duello con Carlos Alcaraz

Non è stato un grande inizio di stagione per Jannik Sinner. I risultati latitano ad arrivare e, mentre Alcaraz vola sul campo e al primo posto nel ranking, lui non riesce a decollare. La sensazione è che, sotto il profilo fisico e mentale, ci sia ancora tanto da lavorare per mettersi alle spalle le ultime settimane.

L’altoatesino, però, ha parlato del suo momento – come riportato da Sky Sport -, assicurandosi di chiarire come sono andate le cose finora. A Doha è arrivata una clamorosa eliminazione, secondo lui anche a causa di qualche esperimento di troppo, ma a Indian Wells tornerà a martellare come nel 2025.

“Ora stiamo lavorando ancora di più per avere più risultati nel futuro, quindi siamo molto concentrati su di noi e ovviamente speriamo di ripartire con un buon feeling“, ha dichiarato.

Sinner verso Indian Wells: cosa è cambiato nella preparazione

Pare evidente che qualcosa è cambiato dopo Doha. Sinner ha avuto qualche giorno in più per partire e prepararsi al meglio alle difficoltà di Indian Wells, tra meteo e un cemento particolare.

Poi ha iniziato a lavorare tanto in palestra e sul campo: “Sono molto contento, mi sento di nuovo in forma e ci siamo allenati veramente tanto in quest’ultima settimana e mezza”.

Insomma, ora Sinner sembra di nuovo pronto a fare bene e vuole vincere a Indian Wells dopo due semifinali – in entrambi i casi era uscito per mano di Alcaraz.