Milan, voci d’addio per Allegri: torna in ballo il Real Madrid

L’appuntamento decisivo della stagione si avvicina, ma tornano le voci sul possibile addio di Allegri a fine anno: occhio al Real Madrid

Mancano pochi giorni, il Milan si sta preparando al meglio e sa di non poter sbagliare nel derby contro l’Inter. Dopo la vittoria dell’andata, sa di avere le qualità per impensierire i nerazzurri e trovare i tre punti sarebbe l’unico modo per riaprire la corsa scudetto, portandosi a sette punti di distacco dai cugini.

Ma anche in una settimana così importante, si torna a parlare del futuro di Massimiliano Allegri. Un tema caldo già pochi giorni fa. Infatti, Michele Criscitiello aveva sottolineato come il tecnico livornese non si trovasse così bene nel nuovo corso rossonero e stesse meditando l’addio a fine anno.

La pensa diversamente il ‘Corriere dello Sport’, che oggi ha sganciato una notizia destinata a far discutere: il Real Madrid è pronto a riprovarci in maniera concreta con Max Allegri. E stavolta la risposta potrebbe essere diversa.

Allegri tra Milan e Real Madrid: cosa può succedere

Secondo il quotidiano romano, Allegri e il Milan stanno bene insieme e non hanno necessità di separarsi. Ma è dall’estero che vogliono l’allenatore e fortemente.

Florentino Perez sta già pensando al futuro della panchina dopo una stagione negativa e in cui non sono mancati i problemi per le Merengues. Il progetto sarebbe avere uno tra Xabi Alonso e l’italiano per il prossimo anno.

Dopo aver preferito lo Juventus bis e aver rifiutato le Merengues, stavolta potrebbe essere la volta giusta per andare in Spagna per Allegri.