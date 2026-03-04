Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 al via: oggi le prime gare, azzurri subito in pista nel wheelchair curling

Le competizioni dei Giochi Paralimpici Invernali iniziano oggi con il curling in carrozzina e le prove di sci alpino. La cerimonia ufficiale di apertura è prevista il 6 marzo all’Arena di Verona.

Milano-Cortina 2026, iniziano le Paralimpiadi Invernali

Prendono il via oggi le Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con le prime competizioni in programma prima della cerimonia ufficiale di apertura. Le gare inaugurali riguardano il wheelchair curling e le prove di sci alpino, mentre l’avvio formale dei Giochi sarà celebrato venerdì 6 marzo all’Arena di Verona, alla presenza anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La manifestazione si svolgerà fino al 15 marzo, giornata in cui è prevista la cerimonia di chiusura allo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo.

Le sedi e i numeri dei Giochi

Le competizioni saranno distribuite in tre località principali:

Milano

Cortina d’Ampezzo

Tesero, in Val di Fiemme

Sono attesi 665 atleti provenienti da circa 50 Paesi, impegnati in 79 gare da medaglia: 39 maschili, 35 femminili e 5 miste.

Nel programma figurano sei sport paralimpici:

sci alpino

biathlon

sci di fondo

ice hockey

snowboard

wheelchair curling

Per accogliere gli atleti saranno attivati tre villaggi paralimpici, uno per ciascuna sede principale.

Il debutto dell’Italia nel wheelchair curling

Tra i primi appuntamenti di questa edizione c’è il debutto paralimpico del doppio misto nel wheelchair curling, specialità che entra per la prima volta nel programma dei Giochi.

L’Italia scenderà subito in campo nella partita inaugurale. La coppia azzurra formata da Orietta Bertò e Paolo Ioriatti affronterà la Repubblica di Corea nella gara valida per il round robin.

Il match è in programma mercoledì 4 marzo alle ore 19:05, con orario italiano.

L’Italia dopo i risultati di Pechino 2022

L’ultima edizione dei Giochi Paralimpici Invernali si è svolta a Pechino nel 2022, evento seguito da un pubblico globale record di circa 2 miliardi di persone con oltre 300 ore di trasmissioni televisive in diretta.

In quell’occasione l’Italia conquistò sette medaglie (2 ori, 3 argenti e 2 bronzi), chiudendo al sesto posto nel medagliere e partecipando a quattro discipline.

Il miglior risultato azzurro nella storia delle Paralimpiadi invernali resta quello di Nagano 1998, quando arrivarono 3 ori, 4 argenti e 3 bronzi.

Le nazioni più vincenti nella storia

Nel medagliere storico delle Paralimpiadi invernali dominano Norvegia, con 148 ori, Stati Uniti con 114, e Germania con 102. L’Italia, nel complesso, ha conquistato 42 medaglie d’oro.

Nell’ultima edizione di Pechino, però, i rapporti di forza sono cambiati: a guidare il medagliere sono state Cina con 18 ori, Ucraina con 11 e Canada con 8.

Biglietti e partecipazione del pubblico

Per i Giochi di Milano-Cortina è prevista una politica di prezzi accessibili: circa il 90% dei biglietti è disponibile a meno di 35 euro, con tagliandi a partire da 10 euro per gli under 14, con l’obiettivo di favorire la partecipazione del pubblico.