Gran Premio di scherma integrata a Piacenza: in palio gli Assoluti di Roma 2026

Il Gran Premio di scherma integrata a Piacenza sarà molto importante per i campionati Assoluti di Roma: i dettagli sull’appuntamento

I Tricolori di Roma 2026 sono alle porte, ma prima c’è da fare i conti con un evento decisivo nel weekend del 14-15 marzo. Il regolamento, infatti, prevede che l’atleta olimpico che si aggiudicherà la vittoria nella prova integrata conquisti di diritto la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti.

Di conseguenza, c’è grande interesse per ciò che succederà a Piacenza, dove si svolgerà il Gran Premio di scherma integrata. Di fatto, ciò aggiunge competitività e importanza all’evento, in cui schermidori paralimpici e olimpici tireranno insieme in carrozzina.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La partecipazione degli olimpici è stata scandita da un numero chiuso e ben preciso: si tratta di 16 atlete donne e altrettanti uomini. Se le richieste saranno maggiori rispetto al numero previsto, si guarderà il ranking assoluto per la selezione.

Il calendario per il Gran Premio di scherma integrata

Sabato 14 marzo sono previsti il fioretto e la sciabola, mentre domenica 15 sarà la giornata dedicata alla spada. La formula, invece, sarà Open: atleti paralimpici di tutte le categorie, sia uomini che donne, tireranno insieme ai colleghi olimpici per tutta la gara. Ovviamente, competizioni maschili e femminili saranno divise.

Daria Marchetti, consigliera federale, ha sottolineato: “Si tratta di uno straordinario appuntamento integrato. Uno stimolo in più per vivere un eccezionale momento di scherma tra agonismo, inclusione e ambizione di qualificarsi ai Tricolori di Roma 2026 che si svolgeranno tra fine maggio e inizio giugno”.