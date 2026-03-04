NBA, Fontecchio protagonista con Miami: Heat vincono contro Brooklyn

Nella notte NBA tra martedì e mercoledì Simone Fontecchio segna 12 punti nel successo dei Miami Heat sui Brooklyn Nets. Vittorie anche per Lakers, Thunder e Spurs.
Fontecchio firma la vittoria dei Miami Heat
C’è anche il contributo di Simone Fontecchio nel successo dei Miami Heat contro i Brooklyn Nets nella notte NBA tra martedì e mercoledì.
Il giocatore abruzzese classe 1995 mette a referto 12 punti nella vittoria di Miami per 124-98. Tra i protagonisti della partita anche Bam Adebayo, autore di 23 punti, e Tyler Herro, che ne realizza 22.
Detroit cade contro Cleveland
Nella Eastern Conference arriva invece una battuta d’arresto per i Detroit Pistons, che restano comunque al comando della classifica ma cedono per 109-113 contro i Cleveland Cavaliers, privi di Donovan Mitchell.
Tra i migliori in campo Jaylon Tyson con 22 punti e James Harden, autore di 18. A Detroit non basta la prestazione di Jalen Duren, che chiude la gara con 24 punti.
Oklahoma City continua a vincere
Prosegue il momento positivo degli Oklahoma City Thunder, leader della Western Conference, che superano i Chicago Bulls per 116-108, ottenendo il terzo successo consecutivo.
In assenza di Shai Gilgeous-Alexander, fermato da un problema addominale, salgono in cattedra Jared McCain, autore di 20 punti con quattro triple, e Isaiah Joe, che chiude con 19 punti.
Doncic e LeBron trascinano i Lakers
Grande prova per Luka Doncic e LeBron James, protagonisti nella vittoria dei Los Angeles Lakers contro i New Orleans Pelicans per 110-101.
La partita resta in equilibrio fino alla metà dell’ultimo quarto, ma lo sloveno chiude con 27 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, mentre James realizza 21 punti, contribuendo al terzo successo consecutivo della squadra.
Spurs travolgono Philadelphia
Reazione convincente dei San Antonio Spurs, che dopo la sconfitta con New York tornano alla vittoria battendo nettamente i Philadelphia 76ers per 131-91 alla Xfinity Mobile Arena.
A guidare la squadra sono Devin Vassell e Dylan Harper, entrambi autori di 22 punti, mentre Victor Wembanyama chiude la gara con 10 punti.
Gli altri risultati della notte NBA
Tra le altre partite disputate nella notte arrivano anche le vittorie di:
-
Charlotte Hornets, che battono Dallas Mavericks 117-90
-
Orlando Magic, che superano Washington Wizards 126-109
-
New York Knicks, vittoriosi sui Toronto Raptors per 111-95
-
Minnesota Timberwolves, che piegano Memphis Grizzlies 117-110
-
Phoenix Suns, che superano Sacramento Kings 114-103