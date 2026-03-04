Indian Wells, super Maestrelli: vince e vola nel main draw

Francesco Maestrelli conferma il suo ottimo momento di forma e supera le qualificazioni a Indian Wells: ora tocca al primo turno

Non era scontato e non era semplice in un torneo importante come Indian Wells: un ottimo Francesco Maestrelli arricchisce il gruppo di italiani nell’Atp 1000 di inizio marzo. Dopo le buone sensazioni e lo score in continua salita agli Australian Open, si è confermato raggiungendo il main draw anche in questo caso.

Eppure, i pronostici non lo davano proprio tra i favoriti, un po’ per sfiducia sulla sua continuità, un po’ perché c’erano altri avversari di valore che volevano centrare il tabellone principale.

La sfida decisiva è stata quella tra l’italiano e Thiago Agustin Tirante con il punteggio di 7-6 (5) 6-4 in un’ora e 37 minuti di gioco. Ora attende di sapere chi sarà il suo avversario, ma con tanta voglia di stupire ancora una volta.

Maestrelli in netta crescita: com’è andata contro Tirante

In realtà, l’incontro contro Tirante non è stato tutto rose e fiori per Maestrelli. Infatti, al quinto game del primo set ha subito un brutto break che sembrava dover incidere in modo decisivo sulla sfida. Invece, è riuscito a recuperare sul più bello e a vincere 7-5.

Le cose sono andate in maniera più scorrevole nel secondo set, che ha vinto per 6-4. Nel complesso, un’ottima prova da parte di Maestrelli, che ha anche dato la sensazione di avere una mentalità più solida rispetto a un tempo.