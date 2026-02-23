Taekwondo, Campionati Italiani Junior ad Anzio il 7 e 8 marzo: al Pala Rinaldi l’ultimo esame prima dei Mondiali di Tashkent.

Anzio si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti più significativi del calendario nazionale del taekwondo giovanile. Il 7 e 8 marzo al Pala Rinaldi vanno in scena i Campionati Italiani Junior Cinture Nere 2026, competizione che assume un peso specifico particolare in questa stagione: con i Campionati Mondiali Junior fissati per aprile a Tashkent, in Uzbekistan, il confronto tricolore diventa a tutti gli effetti l’ultima grande verifica tecnica e agonistica prima della rassegna iridata.

Non solo titoli: una vetrina verso il Mondiale

La posta in gioco va ben oltre la conquista della maglia di campione italiano. Ogni incontro ad Anzio sarà un indicatore preciso dello stato di forma degli atleti, della qualità del lavoro svolto in stagione e della capacità di gestire la pressione competitiva ad alto livello. Per molti giovani atleti si tratta di un passaggio decisivo nel percorso di crescita, un momento in cui tecnica, condizione fisica e maturità agonistica vengono messe alla prova in modo concreto.

Il programma delle gare

Le operazioni di peso per la prima giornata di gare si svolgono già giovedì 6 marzo, dalle 15.30 alle 18.00, alla Villa Sarsina. Alle 18.00 è prevista la riunione del presidente con i tecnici.

Sabato 7 marzo dalle 9.00 al Pala Rinaldi entrano in scena le categorie più leggere: per i ragazzi i pesi -45, -48, -51, -55 e -59 kg, per le ragazze i pesi -42, -44, -46, -49 e -52 kg. Le fasi finali si disputano nel pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30, seguite dalla cerimonia di premiazione alle 17.30. Nel frattempo, dalle 15.30, si svolgono le operazioni di peso per la seconda giornata.

Domenica 8 marzo tocca alle categorie più pesanti: -63, -68, -73, -78 e +78 kg maschili, -55, -59, -63, -68 e +68 kg femminili. Stesso schema della giornata precedente: gare la mattina dalle 9.00, fasi finali dal pomeriggio, cerimonia di premiazione alle 16.00. In entrambe le occasioni tutti gli atleti dovranno indossare il dobok per le premiazioni.

Aggiornamenti sugli orari, soggetti a variazioni al termine delle iscrizioni, saranno comunicati sul canale Telegram ufficiale della FITA.

🔵 PROGRAMMA IN SINTESI

Giovedì 6 marzo 15.30–18.00 — Operazioni di peso (categorie leggere) · Villa Sarsina 18.00–19.00 — Riunione Presidente con i tecnici · Villa Sarsina

Sabato 7 marzo 09.00–13.00 — Gare categorie leggere · Pala Rinaldi 14.00–17.30 — Fasi finali · Pala Rinaldi 15.30–17.30 — Operazioni di peso (categorie pesanti) · Pala Rinaldi 17.30 — Cerimonia di premiazione · Pala Rinaldi

Domenica 8 marzo 09.00–13.00 — Gare categorie pesanti · Pala Rinaldi 14.00–16.00 — Fasi finali · Pala Rinaldi 16.00 — Cerimonia di premiazione · Pala Rinaldi