Su Sky gli Europei di volley femminile e maschile 2026

Confermati anche Champions League, CEV Cup e Challenge Cup fino al 2026/27

Sky rafforza la propria offerta sportiva e si assicura i diritti dei Campionati Europei di volley femminile e maschile 2026. L’evento, in programma dal 21 agosto al 26 settembre, sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Confermato inoltre il prolungamento fino alla stagione 2026/2027 dei diritti delle principali competizioni europee per club: CEV Champions League e una selezione delle migliori partite di CEV Cup e Challenge Cup, grazie all’accordo con Infront, partner esclusivo per la distribuzione dei diritti CEV.

Europei femminili: esordio il 21 agosto

L’estate azzurra inizierà il 21 agosto con la Nazionale femminile guidata dal CT Julio Velasco, che affronterà la Croazia a Göteborg, in Svezia.

Le azzurre, capitanate da Anna Danesi, saranno inserite nella Pool D e affronteranno anche Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia.

Fase finale femminile

Ottavi: 30-31 agosto (Cechia) e 31 agosto-1 settembre (Turchia)

Quarti: 2 settembre (Cechia) e 3 settembre (Turchia)

Semifinali e finali: 5 e 6 settembre a Istanbul

Europei maschili: debutto a Napoli

Per la Nazionale maschile di Fefè De Giorgi, capitanata da Simone Giannelli, l’esordio sarà il 10 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli contro la Svezia.

Successivamente gli azzurri si trasferiranno a Modena per completare la Pool A contro Grecia, Slovacchia, Cechia e Slovenia.

Fase finale maschile

Eliminazione diretta: 19-20 settembre a Sofia (Bulgaria), 20-21 settembre a Torino

Quarti: 22 settembre (Bulgaria) e 23 settembre (Torino)

Semifinali e finali: 25 e 26 settembre alla nuova Arena Milano, quartiere Santa Giulia

Conferme per il volley europeo per club

Non solo Nazionali. Sky manterrà fino alla stagione 2026/27 i diritti della CEV Champions League, oltre a una selezione delle migliori partite di CEV Cup e Challenge Cup.

Perugia e Conegliano sono tra le protagoniste attese nella nuova stagione europea, dopo i successi della passata edizione.

Copertura editoriale

Sky Sport garantirà una copertura completa con il team composto da Francesca Piccinini, Rachele Sangiuliano e Andrea Zorzi, insieme ai telecronisti Roberto Prini e Stefano Locatelli.

Aggiornamenti live su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.