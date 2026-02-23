Sportface TVOriginals
Sportface TVOriginals
Basket Nba

NBA 2025/2026 su Sky: otto partite di regular season in diretta questa settimana

Redazione
-
Basket NBA Detroit Pistons vs Los Angeles Clippers
Dec 28, 2025; Inglewood, California, USA; Detroit Pistons center Jalen Duren (0) moves the ball against Los Angeles Clippers center Yanic Konan Niederhauser (14) during the second half at Intuit Dome. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images/Sipa USA

Sfide da non perdere tra Detroit-Spurs, Denver-Boston e Lakers-Warriors: grande spettacolo nella Casa dello Sport, live su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.

Si parte con Detroit-Spurs e Houston-Utah

Una nuova settimana di NBA accende la Casa dello Sport con otto incontri di regular season in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.

Si comincia nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 febbraio all’1.00 con Detroit Pistons-San Antonio Spurs, con commento originale. Replica martedì 24 febbraio alle 11, 16 e 21 su Sky Sport Basket con la telecronaca di Davide Fumagalli e Matteo Soragna.

Alle 3.30 spazio a Houston Rockets-Utah Jazz, sempre con commento originale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Cleveland-New York e Portland-Minnesota

Nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 febbraio, alle 1.30, in campo Cleveland Cavaliers-New York Knicks, con commento originale su Sky Sport Basket.

Alle 4.00 sarà la volta di Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves, ancora in diretta con commento originale.

Il big match: Denver-Boston

Il confronto più atteso della settimana è in programma nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio alle 4.00 con Denver Nuggets-Boston Celtics, in diretta su Sky Sport Basket con commento originale.

La partita sarà replicata giovedì 26 febbraio alle 11, 16 e 22 con la telecronaca di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.

Denver ancora protagonista e sfida al Paycom Center

Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio alle 3.30, Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets, con commento originale.

Replica sabato 28 febbraio alle 11, 16.30 e 21 su Sky Sport Basket con la telecronaca di Davide Fumagalli e Dario Vismara.

Il weekend NBA: Lakers-Warriors e Celtics-76ers

Il fine settimana si apre nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo alle 2.30 con Golden State Warriors-Los Angeles Lakers, in diretta con commento originale.

Replica domenica 1° marzo alle 11, 14.30 e 21 con la telecronaca di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina.

Chiusura nella notte tra domenica 1° e lunedì 2 marzo alle 2.00 con Boston Celtics-Philadelphia 76ers, in diretta con commento originale. Replica lunedì 2 marzo alle 11, 15.45 e 21.45 con la telecronaca di Dario Vismara e Mauro Bevacqua.

la squadra dei commentatori di Sky Sport Basket. Da sinistra, in alto: Matteo Soragna, Davide Pessina, Andrea Meneghin, Marco Belinelli, Chicca Magni

La squadra dei commentatori di Sky Sport Basket.
Da sinistra, in alto: Matteo Soragna, Davide Pessina, Andrea Meneghin, Marco Belinelli, Chicca Magni

Copertura editoriale quotidiana

Oltre alle partite in diretta, Sky garantirà un’ampia copertura editoriale con notizie, highlights, aggiornamenti continui su Sky Sport 24 e programmi dedicati come Basket Room NBA.

La copertura è disponibile ogni giorno anche su SkySport.it, inclusa la sezione premium Sky Sport Insider, e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

Change privacy settings
×