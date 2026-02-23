NBA 2025/2026 su Sky: otto partite di regular season in diretta questa settimana

Sfide da non perdere tra Detroit-Spurs, Denver-Boston e Lakers-Warriors: grande spettacolo nella Casa dello Sport, live su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.

Si parte con Detroit-Spurs e Houston-Utah

Una nuova settimana di NBA accende la Casa dello Sport con otto incontri di regular season in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.

Si comincia nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 febbraio all’1.00 con Detroit Pistons-San Antonio Spurs, con commento originale. Replica martedì 24 febbraio alle 11, 16 e 21 su Sky Sport Basket con la telecronaca di Davide Fumagalli e Matteo Soragna.

Alle 3.30 spazio a Houston Rockets-Utah Jazz, sempre con commento originale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Cleveland-New York e Portland-Minnesota

Nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 febbraio, alle 1.30, in campo Cleveland Cavaliers-New York Knicks, con commento originale su Sky Sport Basket.

Alle 4.00 sarà la volta di Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves, ancora in diretta con commento originale.

Il big match: Denver-Boston

Il confronto più atteso della settimana è in programma nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio alle 4.00 con Denver Nuggets-Boston Celtics, in diretta su Sky Sport Basket con commento originale.

La partita sarà replicata giovedì 26 febbraio alle 11, 16 e 22 con la telecronaca di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.

Denver ancora protagonista e sfida al Paycom Center

Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio alle 3.30, Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets, con commento originale.

Replica sabato 28 febbraio alle 11, 16.30 e 21 su Sky Sport Basket con la telecronaca di Davide Fumagalli e Dario Vismara.

Il weekend NBA: Lakers-Warriors e Celtics-76ers

Il fine settimana si apre nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo alle 2.30 con Golden State Warriors-Los Angeles Lakers, in diretta con commento originale.

Replica domenica 1° marzo alle 11, 14.30 e 21 con la telecronaca di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina.

Chiusura nella notte tra domenica 1° e lunedì 2 marzo alle 2.00 con Boston Celtics-Philadelphia 76ers, in diretta con commento originale. Replica lunedì 2 marzo alle 11, 15.45 e 21.45 con la telecronaca di Dario Vismara e Mauro Bevacqua.

Copertura editoriale quotidiana

Oltre alle partite in diretta, Sky garantirà un’ampia copertura editoriale con notizie, highlights, aggiornamenti continui su Sky Sport 24 e programmi dedicati come Basket Room NBA.

La copertura è disponibile ogni giorno anche su SkySport.it, inclusa la sezione premium Sky Sport Insider, e sugli account social ufficiali di Sky Sport.