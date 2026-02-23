NBA, OKC ferma Cleveland: Celtics travolgono i Lakers, Magic beffano i Clippers

Si interrompe a sette la striscia dei Cavs. Successi anche per Warriors e Hawks, cadono le due squadre di Los Angeles

Notte intensa in NBA. Gli Oklahoma City Thunder fermano la corsa dei Cleveland Cavaliers, interrompendo a sette la striscia di vittorie consecutive della squadra dell’Ohio. KO anche per Lakers e Clippers, mentre Boston e Orlando sorridono.

OKC spezza la serie dei Cavs

I Thunder si impongono 121-113 grazie alle triple di Isaiah Joe (6/11 dall’arco, 22 punti) e Cason Wallace (4/8 da tre, 20 punti e 10 assist). Cleveland si arrende dopo sette successi di fila, frenata sul parquet di Oklahoma City.

Hawks e Warriors vincono in casa

Successi interni anche per Atlanta e Golden State.

Gli Hawks superano 115-104 i Brooklyn Nets, infliggendo loro la quarta sconfitta consecutiva. Decisiva la doppia doppia di Jalen Johnson (26 punti e 12 rimbalzi), con l’allungo nell’ultimo quarto.

I Warriors battono 128-117 i Denver Nuggets dopo una gara solida, soffrendo solo nel terzo periodo prima del controsorpasso finale. Oltre 20 punti a testa per Moses Moody (23), Al Horford (22) e De’Anthony Melton (20). Pesano anche i 44 punti dalla panchina contro i 20 dei Nuggets, ai quali non basta la tripla doppia da 35-20-12 di Nikola Jokic.

Lakers e Clippers KO in casa

Serata negativa per le due squadre di Los Angeles.

I Lakers cadono 89-111 contro i Boston Celtics, trascinati da Jaylen Brown (32 punti, 8 rimbalzi, 7 assist) e Payton Pritchard (30 punti dalla panchina con 6/9 da tre). Per Boston è la terza vittoria consecutiva, l’ottava nelle ultime nove gare.

I Clippers perdono 109-111 contro gli Orlando Magic, beffati da un parziale di 0-6 negli ultimi due minuti. Grande duello tra Kawhi Leonard (37 punti) e Desmond Bane (36). Ai Clippers non bastano i 21 punti dalla panchina di Bennedict Mathurin. Orlando trova risposte con Paolo Banchero (16-7-8) e Wendell Carter Jr (15 punti e 14 rimbalzi).

Gli altri risultati

Vittorie esterne per: