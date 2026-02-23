Ginnastica Artistica, Serie A1 su Volare TV: i Top Events 2026 debuttano al Pala Panini di Modena il 27 e 28 febbraio

Venerdì 27 e sabato 28 febbraio si accendono i riflettori sul Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B: primo appuntamento a Modena con campioni azzurri e grandi stranieri, dalla campionessa del mondo Melnikova alla stella cubana Larduet Bicet. La Serie A1 sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Volare TV, canale di Sportface TV, con telecronaca, commento tecnico e interviste a bordocampo firmate da Giorgia Villa e Martina Maggio.

Il grande circo della ginnastica artistica italiana riparte e lo fa in grande stile. Il 27 e 28 febbraio al Pala Panini di Modena prende il via il Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B, prima tappa dei Top Events 2026 — il pacchetto di nove eventi organizzati in house dalla Federazione Ginnastica d’Italia con la collaborazione dell’ATS composta dalla Corpo Libero Gymnastics Team di Padova e dall’Eurogymnica di Torino. La Serie A1 sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Volare TV, canale di Sportface TV, con la telecronaca di Giorgia Baldinacci, il commento tecnico di Andrea Massaro e Ilaria Colombo e le interviste a bordocampo di due volti amatissimi della ginnastica italiana: Giorgia Villa e Martina Maggio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il programma del weekend di Modena

La kermesse prende il via venerdì 27 febbraio alle 16.00 con la Serie B maschile e femminile. Sabato 28 febbraio la giornata si apre alle 9.00 con la Serie A2, per poi lasciare spazio alla Serie A1 a partire dalle 14.30. I biglietti per il weekend sono disponibili su Vivaticket, con promozioni per le società e pacchetti VIP per vivere l’esperienza da bordo pedana. Non mancherà una fan zone con photo opportunity, merchandising FGI e stand commerciali.

Il campionato proseguirà poi a Biella (Palazzetto dello Sport, 13-14 marzo), Terni (Umbria Forum, 17-18 aprile) e si concluderà con la Final Eight di Bergamo, nella nuova Choruslife Arena, il 15 e 16 maggio per l’assegnazione dello scudetto.

I campioni in carica: Ferrara e Vercelli a difendere il tricolore

A difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno a Firenze — entrambe per la prima volta nella loro storia — saranno la Palestra Ginnastica Ferrara nella maschile e la Libertas Ginnastica Vercelli nella femminile. I ferraresi giocano quasi in casa e possono ancora contare su uno Steven Matteo in costante crescita e sul campione ucraino Illia Kovtun, ormai ferrarese d’adozione.

Le ragazze di Vercelli, invece, non potranno più sorprendere nessuno come nella stagione precedente. Ma si presentano ai nastri di partenza più forti di prima, trascinate da Giulia Perotti — fresca di bronzo alle parallele asimmetriche alla World Cup di Cottbus — e con un colpo di mercato da capogiro: la Libertas ha ingaggiato la campionessa del mondo in carica Angelina Melnikova, tornata in gara per la FIG sotto bandiera neutrale.

Le avversarie: un campionato aperto a tutto

Nella maschile la Gymnastic Romagna Team di Cesena si candida a principale rivale con Lorenzo Minh Casali, Edoardo De Rosa e il campione italiano assoluto cubano Manrique Larduet Bicet. L’Artistica Brescia, terza nel 2025, risponde con Manuel Berettera e il pluri-medagliato olimpico Artur Davtyan.

Nella femminile l’Unione Sportiva Renato Serra — capitanata da Chiara Barzasi e impreziosita dalla campionessa europea junior francese Elena Colas — punta al titolo. La Ginnastica Civitavecchia si affida al blocco storico formato da Manila Esposito, July Marano, Nunzia Dercenno e Naomi Pazon, con l’aggiunta dell’argentina Sira Macias. Attenzione anche alla Brixia di Brescia, con Asia D’Amato ed Elisa Iorio, vincitrice dell’oro sugli staggi in Coppa del Mondo.

Stranieri di lusso e talenti emergenti

Il campionato 2026 si preannuncia ricchissimo di protagonisti internazionali. Oltre ai già citati, spiccano la spagnola Alba Petisco con la Ginnastica Riccione, la francese Celia Serber con la GAL Lissone, il russo classe 2008 campione del mondo junior Arsenii Dukhno con la Pro Carate e il giovane ungherese Kis Dominik Csaba con la Giovanile Ancona di Tommaso Brugnami.

🔵 DOVE SEGUIRE IL CAMPIONATO

La Serie A1 è trasmessa in diretta e in esclusiva su Volare TV, canale di Sportface TV — piattaforma OTT del gruppo Nexting, casa della ginnastica per il terzo anno consecutivo fino al 2027. L’iscrizione è gratuita. Per tutte le informazioni sul campionato: www.ginnasticaseriea.it