Coppa del Mondo sci alpino, Soldeu riaccende la velocità: discesa e due superG in Andorra

Dopo l’Olimpiade, il circuito torna protagonista: weekend decisivo per le classifiche di specialità. Italia al via con Brignone e Goggia.

Discesa venerdì, poi doppio superG

Archiviata l’avventura olimpica, lo sci alpino torna subito in pista con un fine settimana dedicato alla velocità a Soldeu, in Andorra. Il programma si apre venerdì 27 febbraio con la discesa, seguita da due supergiganti nei giorni successivi, uno dei quali recupera la gara cancellata a Zauchensee.

Con quattro prove ancora da disputare per ciascuna disciplina, la lotta per le coppe di specialità entra nella fase decisiva.

Classifiche riaperte dopo l’infortunio di Vonn

L’infortunio di Lindsey Vonn riapre i giochi sia in discesa sia in supergigante.

In discesa guida proprio l’americana con 400 punti, davanti a Emma Aicher (256) e Kira Weidel-Winkelmann (232). In chiave azzurra, Laura Pirovano è quarta con 207 punti, mentre Nicol Delago e Sofia Goggia condividono la quinta posizione a quota 180.

In supergigante è Sofia Goggia a indossare il pettorale rosso di leader con 280 punti, seguita da Alice Robinson (220) e dalla stessa Vonn (190).

Un fine settimana che potrebbe incidere in modo pesante sulle gerarchie, considerando il numero limitato di gare ancora in calendario.

Le azzurre convocate per Soldeu

La squadra italiana schiererà:

Sara Allemand, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere.

L’Italia potrà schierare nove atlete in discesa e dieci in supergigante, con Allemand già titolare del posto fisso.

Il precedente azzurro a Soldeu

L’unica vittoria italiana sulla pista di Soldeu porta la firma di Federica Brignone, che conquistò il supergigante nella stagione 2015/16.

Un ricordo che alimenta le ambizioni azzurre in un weekend che può indirizzare in maniera decisiva la corsa alle coppe di specialità.