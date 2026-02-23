Ranking ATP 23 febbraio: Alcaraz allunga su Sinner, Paolini risale al 7° posto WTA

Lo spagnolo incrementa il vantaggio in vetta. Tra le donne Sabalenka resta regina, azzurre tra conferme e scivoloni

Il nuovo ranking ATP aggiornato al 23 febbraio certifica l’allungo di Carlos Alcaraz su Jannik Sinner. Lo spagnolo incrementa di 300 punti il vantaggio sull’azzurro dopo il trionfo all’ATP 500 di Doha, mentre Sinner guadagna solo 100 punti a causa dell’eliminazione ai quarti contro Jakub Mensik.

ATP: Alcaraz consolida il primato

Alcaraz sale a quota 13.550 punti, mentre Sinner tocca 10.400, con un distacco ora di 3.150 punti.

Il successo in Qatar vale allo spagnolo 500 punti, ma al netto dei 100 conquistati nel 2025 l’incremento effettivo è di 400. Sinner, invece, ne aggiunge appena 100.

Il vantaggio consente ad Alcaraz di essere già matematicamente certo di restare numero 1 anche dopo i Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Sinner potrebbe guadagnare fino a 2000 punti nel Sunshine Double, non avendo partecipato nel 2025, ma non sarebbe comunque sufficiente per colmare l’attuale divario.

Top 10 ATP

Carlos Alcaraz 13.550 Jannik Sinner 10.400 Novak Djokovic 5.280 Alexander Zverev 4.555 Lorenzo Musetti 4.405 Alex De Minaur 4.235 Taylor Fritz 4.220 (+1) Felix Auger-Aliassime 4.080 (-1) Ben Shelton 4.050 Alexander Bublik 3.405

Gli italiani nel ranking ATP

Due italiani restano in Top 5 (Sinner e Musetti), tre in Top 20.

Flavio Cobolli 2.039

Luciano Darderi 1.904

Matteo Berrettini 910

Lorenzo Sonego 850 (+1)

Matteo Arnaldi 665 (-3)

Luca Nardi 554 (-15)

Mattia Bellucci 553 (-1)

Francesco Maestrelli 553 (-1)

Andrea Pellegrino 447 (+3)

Francesco Passaro 431 (+19)



Passaro è l’italiano che guadagna più posizioni grazie agli ottavi a Rio. Nardi scivola fuori dalla Top 100.

WTA: Sabalenka resta regina, Paolini settima

Nessun cambio al vertice del ranking WTA. Aryna Sabalenka guida per la 71ª settimana consecutiva con 10.675 punti, davanti a Iga Swiatek (7.588). Terza Elena Rybakina (7.253).

Jasmine Paolini guadagna una posizione e torna al 7° posto, superando Mirra Andreeva.

Top 10 WTA

Aryna Sabalenka 10.675 Iga Swiatek 7.588 Elena Rybakina 7.253 Coco Gauff 6.803 Jessica Pegula 6.768 Amanda Anisimova 6.070 Jasmine Paolini 4.047 (+1) Mirra Andreeva 4.001 (-1) Elina Svitolina 3.845 Victoria Mboko 3.214

Le altre italiane nel ranking WTA