Milano-Cortina 2026, l’Italia che organizza, accoglie e si racconta al mondo

Non è solo l’inizio di un’Olimpiade. È l’inizio di un racconto che l’Italia ha scelto di scrivere con ambizione, coraggio e visione.

Milano-Cortina 2026 rappresenta molto più di una rassegna sportiva: è la sintesi di un Paese che torna a pensarsi protagonista, capace di unire una grande metropoli globale alle sue montagne simbolo, l’efficienza organizzativa all’arte dell’accoglienza, l’innovazione alla tradizione.

Milano-Cortina 2026, l’Olimpiade italiana tra visione, identità e futuro

Il ritorno dei Giochi in Italia, voluto e costruito da Giovanni Malagò dopo PyeongChang 2018, è una scelta politica e culturale prima ancora che sportiva. Milano, capitale economica e creativa d’Europa, e Cortina d’Ampezzo e Livigno, luoghi iconici dello sport invernale, diventano un unico palcoscenico. Un’Olimpiade diffusa che racconta un modello nuovo, italiano ed europeo.

Milano-Cortina 2026 è la sfida dell’organizzazione, ma anche quella dell’identità. Perché per due settimane l’Italia non ospita solo il mondo: lo rappresenta.

Un percorso tutt’altro che scontato, culminato con la vittoria sulla concorrenza della Svezia, considerata alla vigilia più accreditata. E invece l’Italia ha convinto il CIO, battendo una candidatura solida e riportando i Giochi nel nostro Paese dopo l’esperienza di Torino 2006.

Un Olimpiade diffusa

Milano-Cortina 2026 sarà un’Olimpiade diffusa, capace di unire mondi diversi e complementari: Milano, grande metropoli europea, capitale della moda, degli affari e dell’innovazione; Cortina d’Ampezzo e Livigno, simboli dello sport sulla neve e sul ghiaccio, immersi in territori – tra Veneto, Trentino-Alto Adige e Lombardia – che rappresentano l’eccellenza italiana sotto il profilo sportivo, paesaggistico e turistico.

Saranno le Olimpiadi dell’organizzazione italiana, dell’efficienza e della visione, ma anche dell’accoglienza, del saper fare e dello stile di vita che rendono l’Italia riconoscibile nel mondo: buon cibo, cultura, moda, bellezza. Per due settimane, Milano e le Alpi diventeranno il centro del mondo.

Milano-Cortina 2026 si candida così a essere non solo un grande evento sportivo, ma un modello olimpico moderno, capace di coniugare una grande città globale con località simbolo degli sport invernali. Olimpiadi che, per contesto, ambizione e identità, potrebbero essere ricordate come tra le migliori degli ultimi anni.

