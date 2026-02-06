Taekwondo, comincia la stagione agli Austria Open: il programma

La stagione internazionale 2026 della Nazionale Italiana di Taekwondo è pronta a partire con il primo appuntamento stagionale in programma in questo fine settimana.

La stagione internazionale 2026 della Nazionale Italiana di Taekwondo prende ufficialmente il via con l’Austrian Open.

La competizione è in programma il 7 e 8 febbraio a Innsbruck. L’evento austriaco rappresenta il primo appuntamento internazionale dell’anno per gli azzurri impegnati e uno degli open più prestigiosi e partecipati del panorama europeo. Insomma sarà un banco di prova subito significativo per atleti e staff tecnico.

Classificato G1 per la categoria Senior, l’Austrian Open riveste un’importanza strategica anche in chiave ranking mondiale. I punti in palio e l’alto livello dei partecipanti rendono la competizione un test ideale per valutare lo stato di forma degli atleti italiani, soprattutto quando si è all’inizio di un nuovo ciclo agonistico. In questo modo gli atleti potranno anche misurare l’efficacia del lavoro svolto durante la preparazione invernale.

Per l’appuntamento di Innsbruck, l’Italia si presenta con una spedizione numerosa e competitiva, capace di coprire praticamente tutte le categorie di peso principali sia nel settore femminile che in quello maschile.

Gli atleti italiani in gara

Nelle categorie femminile, a difendere i colori azzurri saranno Giulia Galiero ed Elisa Bertagnin nella categoria -46 kg, Anna Frassica nei -53 kg, Alessandra D’Angelo, Lucia Pezzolla e Giada Al Halwani nei -57 kg, oltre a Giulia Maggiore nei -67 kg.

Ancora più articolata la formazione maschile, che può contare su un mix di esperienza e talento. In gara ci saranno Abderrahman Touiar e Gaetano Cirivello nei -54 kg, Giuseppe Foti nei -58 kg, Ludovico Iurlaro, Vito Dell’Aquila e Hamza Laantri nei -63 kg, Dennis Baretta nei -68 kg, Andrea Zappone nei -74 kg, Emanuele Vittorio Maturo negli -80 kg, Simone Alessio e Antonio Gerrone nei -87 kg, oltre a Matteo De Angelis e Mattia Molin nella categoria +87 kg.

