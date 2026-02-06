Olimpiadi: gli italiani oggi in gara, tutti gli orari

Ci siamo, siamo arrivati a venerdì 6 febbraio. Si aprono oggi ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo un pre già ricco di emozioni, il programma odierno unisce l’agonismo delle competizioni (già cominciate negli ultimi giorni) alla solennità della Cerimonia d’Apertura, uno degli eventi più attesi di tutta la rassegna a cinque cerchi.
Milano-Cortina: non solo la Cerimonia di apertura, prima le gare
L’appuntamento clou è fissato per le ore 20.00, quando andrà in scena la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina con l’accensione del braciere olimpico e la sfilata delle delegazioni che avverranno in contemporanea tra Milano e Cortina d’Ampezzo, regalando uno spettacolo unico nella storia dei Giochi Invernali.
Prima di allora, come detto, spazio a una lunga e intensa giornata di gare che coinvolgerà numerosi atleti italiani.
Gli appuntamenti cominceranno già alle ore 9.00 con il salto con gli sci femminile dal trampolino piccolo, seguito dal pattinaggio di figura a squadre e dalle prove cronometrate dello slittino singolo maschile. Grande attenzione anche per il curling doppio misto, che entra nel vivo con due match dell’Italia contro Svizzera ed Estonia, fondamentali per il cammino nel round robin.
In mattinata occhi puntati anche sullo sci alpino, con le prove cronometrate della discesa libera maschile e femminile, dove gli azzurri testeranno il tracciato in vista delle gare che assegneranno le medaglie. Prosegue inoltre il programma del pattinaggio artistico a squadre con lo short program delle coppie e quello femminile, mentre nel pomeriggio scenderà sul ghiaccio anche l’hockey femminile.
Le gare andranno in scena fino alle 18.00 circa, quando poi verrà lasciato spazio all’attesa per la Cerimonia d’Apertura.
Dal punto di vista televisivo, l’evento inaugurale sarà trasmesso in diretta su Rai 1. Le competizioni della giornata saranno visibili su diversi canali Rai.
Italiani in gara oggi: venerdì 6 febbraio
-
09.00 – SALTO CON GLI SCI
Trampolino piccolo femminile, prova 2
Annika Sieff, Martina Zanitzer, Martina Ambrosi, Jessica Malsiner
-
09.55 – PATTINAGGIO DI FIGURA
Gara a squadre, rhythm dance
Charléne Guignard / Marco Fabbri
-
10.00 – SLITTINO
Singolo maschile, prove cronometrate 5-6
Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler
-
10.05 – CURLING
Doppio misto, fase a gironi
Italia vs Svizzera
-
11.30 – SCI ALPINO
Discesa libera maschile, prova cronometrata 3
Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder
-
11.30 – SCI ALPINO
Discesa libera femminile, prova cronometrata 1
Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago, Sofia Goggia, Laura Pirovano
-
11.35 – PATTINAGGIO DI FIGURA
Gara a squadre, short program coppie
Sara Conti / Niccolò Macii
-
13.35 – PATTINAGGIO DI FIGURA
Gara a squadre, short program femminile
Lara Naki Gutmann
-
14.35 – CURLING
Doppio misto, fase a gironi
Italia vs Estonia