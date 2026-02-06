Calciomercato, colpo Tonali in estate: l’annuncio dell’agente

Sandro Tonali pronto ad una nuova avventura? Nel corso del calciomercato di gennaio il nome di Alessandro Tonali era stato accostato nelle ultime ore di mercato all’Arsenal, tuttavia ogni affare sembra rimandato all’estate con la Juve alla finestra.

Futuro Tonali, le parole dell’agente Giuseppe Riso

Il mercato invernale si è appena chiuso, ma le grandi manovre non si fermano mai. A confermarlo è Giuseppe Riso, uno degli agenti più influenti del panorama calcistico italiano, protagonista assoluto dell’ultima sessione con la sua GR Sports. Tra operazioni concluse, trattative sfumate e scenari futuri, il nome che continua a catalizzare l’attenzione è quello di Sandro Tonali, potenziale uomo-copertina del prossimo mercato estivo.

Già a giugno, infatti, il profilo di Sandro Tonali potrebbe tornare centrale. Il centrocampista è molto legato al Newcastle e l’obiettivo immediato resta quello di portare il club in Champions League, ma il suo futuro potrebbe essere anche in Italia come confermato dallo stesso agente. Ogni valutazione, come dichiarato a Tuttosport, verrà fatta solo a fine stagione, quando tutti gli scenari saranno più definiti.

«Il Newcastle fa fatica a privarsi di Sandro. Il calciatore vuole riportare il club in Champions. Questi discorsi di mercato si faranno più avanti. Vedremo come finirà questo campionato».

Mentre sulla Juventus, l’agente di Tonali ha detto. «Non c’è una preferenza al momento. È ancora presto. Ora è al Newcastle ed il club non poteva privarsene a gennaio. Ma in questo momento ogni cosa che diciamo potrebbe non valere domani. Sandro è molto legato al club. In estate valuteremo tutto e arriverà la decisione.».

Non solo Tonali nella scuderia di Riso

Ma Riso ha anche tracciato un bilancio di una finestra intensa. Tra i dossier più caldi c’è stato anche quello di Davide Frattesi. La Lazio ha provato fino all’ultimo a strapparlo all’Inter con un’offerta importante, ma i nerazzurri non hanno mai realmente aperto alla cessione.

Sul fronte Roma, il futuro di Cristante e Mancini sembra ormai definito: i rinnovi sono vicini. Situazione diversa per Camarda, il cui ritorno al Milan è stato frenato da un infortunio. Nel frattempo Lucca potrebbe esplodere al Nottingham Forest.

