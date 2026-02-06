Sportface TVOriginals
Sportface TVOriginals
Sport in TV

Sport in TV oggi, venerdì 6 febbraio: Olimpiadi al via, poi basket, rugby e tennis

Franz Monaco
-
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Snowboard
(260205) -- LIVIGNO, Feb. 5, 2026 (Xinhua) -- Yang Wenlong of China competes during the Snowboard Men's Big Air qualification of the Milan-Cortina 2026 Olympic Winter Games in Livigno, Italy, Feb. 5, 2026. (Xinhua/Xia Yifang) - Xia Yifang -//CHINENOUVELLE_XxjpseE000177_20260206_MVPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2602060805

Nuova giornata ricchissima di sport in diretta tv e streaming: si apre ufficialmente l’avventura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con tante gare in programma e un palinsesto che spazia dall’Eurolega al Sei Nazioni U20, passando per tennis, ciclismo e atletica.

Oggi, venerdì 6 febbraio, è una giornata tutta da vivere per gli appassionati di sport, con una programmazione fitta e trasversale. Come di consueto, OA Sport propone la guida completa agli eventi in programma, con indicazione puntuale di orari e coperture televisive e streaming.

I riflettori sono inevitabilmente puntati sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che entrano ufficialmente nel vivo. In serata è in programma la cerimonia d’apertura, mentre nel corso della giornata si svolgeranno diverse gare e prove in avvicinamento alle competizioni che assegneranno le prime medaglie.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Accanto all’evento olimpico, il programma propone appuntamenti di grande interesse: l’atletica con il World Indoor Tour di Madrid, il basket di Eurolega con in campo Olimpia Milano e Virtus Bologna, il rugby con il Sei Nazioni U20 che vede l’Italia U20 opposta alla Scozia U20, oltre al tennis con Luca Nardi impegnato nei quarti di finale a Montpellier. Senza dimenticare ciclismo, golf, snooker e calcio.

Di seguito il calendario completo, con tutti gli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 6 febbraio, e le relative indicazioni tv e streaming.

Sport in TV oggi

Venerdì 6 febbraio

  • 06.00 Snooker, World Grand Prix 2026: quarti di finale – Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max

  • 09.00 Salto con gli sci, Olimpiadi Milano Cortina 2026: trampolino piccolo femminile, 2° allenamento – Discovery+, HBO Max

  • 09.55 Ciclismo femminile, UAE Tour Women 2026: 2ª tappa – dalle 11.50 RaiPlay Sport 1; dalle 12.05 Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max

  • 09.55 Pattinaggio artistico, Olimpiadi Milano Cortina 2026: gara a squadre, danza (rhythm dance) – Rai Sport HD; RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max

  • 10.00 Slittino, Olimpiadi Milano Cortina 2026: singolo maschile, 5ª e 6ª prova – Discovery+, HBO Max

  • 10.05 Curling, Olimpiadi Milano Cortina 2026: doppio misto, sessione 5

    • Svezia vs Gran Bretagna – Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max

    • Italia vs Svizzera – Rai 2 HD; RaiPlay, Discovery+, HBO Max

    • Stati Uniti vs Canada – Discovery+, HBO Max

  • 11.30 Sci alpino, Olimpiadi Milano Cortina 2026:

    • Discesa femminile, 2ª prova – Discovery+, HBO Max

    • Discesa maschile, 3ª prova – Discovery+, HBO Max

  • 11.35 Pattinaggio artistico, Olimpiadi Milano Cortina 2026: gara a squadre, coppie (short program) – dalle 12.05 Rai 2 HD; RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max

  • 12.10 Hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi Milano Cortina 2026: Gruppo B, Francia vs Giappone – Discovery+, HBO Max

  • 12.15 Ciclismo, Étoile de Bessèges 2026: 3ª tappa – dalle 14.10 Discovery+, HBO Max

  • 13.20 Ciclismo, Volta Comunitat Valenciana 2026: 3ª tappa – dalle 15.45 Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max

  • 13.35 Pattinaggio artistico, Olimpiadi Milano Cortina 2026: gara a squadre, individuale femminile (short program) – Rai Sport HD fino alle 14.05, poi Rai 2 HD; RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max

  • 14.30 Tennis, ATP Montpellier 2026: quarti di finale – Sky Sport Tennis (203); SkyGo, NOW, Tennis TV
    (Nardi vs Damm, 2° match)

  • 14.35 Curling, Olimpiadi Milano Cortina 2026: doppio misto, sessione 6

    • Cechia vs Stati Uniti – Discovery+, HBO Max

    • Italia vs Estonia – Rai 2 HD; RaiPlay, Discovery+, HBO Max

    • Svezia vs Norvegia – Discovery+, HBO Max

  • 14.40 Hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi Milano Cortina 2026: Gruppo A, Cechia vs Svizzera – Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max

  • 15.00 Tennis, WTA Abu Dhabi 2026: semifinali – Sky Sport Uno (201), SuperTennis HD; SkyGo, NOW, Supertennis.tv, SuperTenniX

  • 15.15 Golf, Phoenix Open 2026: 2ª giornata – Discovery+, HBO Max

  • 16.00 Tennis, WTA Cluj-Napoca 2026: semifinali – Sky Sport Max (206), SuperTennis HD; SkyGo, NOW, Supertennis.tv, SuperTenniX

  • 16.00 Tennis, WTA Ostrava 2026: semifinali – Sky Sport Mix (211), SuperTennis HD; SkyGo, NOW, Supertennis.tv, SuperTenniX

  • 18.30 Basket, Eurolega 2026: Anadolu Efes vs Zalgiris Kaunas – EuroLeague TV

  • 19.05 Atletica, World Indoor Tour Madrid 2026 – dalle 19.15 Sky Sport Arena (204); SkyGo, NOW

  • 20.00 Basket, Eurolega 2026:

    • Lyon-Villeurbanne vs Olimpia Milano – Sky Sport Uno (201); SkyGo, NOW, EuroLeague TV

    • Stella Rossa vs Maccabi Tel Aviv – EuroLeague TV

  • 20.00 Cerimonia d’apertura, Olimpiadi Milano Cortina 2026 – Rai 1 HD; RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max

  • 20.15 Basket, Eurolega 2026: Olympiakos vs Virtus Bologna – Sky Sport Basket (205); SkyGo, NOW

  • 20.15 Rugby, Sei Nazioni U20 2026: Italia vs Scozia – Sky Sport Max (206); SkyGo, NOW

  • 20.30 Basket, Eurolega 2026: Baskonia vs Barcellona – EuroLeague TV

  • 20.30 Calcio, Serie B 2026: Cesena vs Pescara – DAZN, Lab Channel

  • 20.30 Calcio, Serie C 2026:

    • Audace Cerignola vs Salernitana – Sky Sport 251; SkyGo, NOW

    • Benevento vs Picerno – Sky Sport 252; SkyGo, NOW

    • Team Altamura vs Monopoli – Sky Sport 253; SkyGo, NOW

    • Latina vs Cavese – Sky Sport 254; SkyGo, NOW

  • 20.30 Calcio, Bundesliga 2026: Union Berlino vs Eintracht Francoforte – Sky Sport 255; SkyGo, NOW

  • 20.45 Rugby, Sei Nazioni U20 2026: Galles vs Inghilterra – Sky Sport Mix (211); SkyGo, NOW

  • 20.45 Calcio, Serie A 2026: Verona vs Pisa – DAZN1 (214); DAZN

  • 20.45 Calcio, Ligue 1 2026: Metz vs Lille – Sky Sport 256; SkyGo, NOW

  • 21.00 Calcio, Premier League 2026: Leeds vs Nottingham Forest – Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213); SkyGo, NOW

Change privacy settings
×