Sport in TV oggi, venerdì 6 febbraio: Olimpiadi al via, poi basket, rugby e tennis

Nuova giornata ricchissima di sport in diretta tv e streaming: si apre ufficialmente l’avventura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con tante gare in programma e un palinsesto che spazia dall’Eurolega al Sei Nazioni U20, passando per tennis, ciclismo e atletica.
Oggi, venerdì 6 febbraio, è una giornata tutta da vivere per gli appassionati di sport, con una programmazione fitta e trasversale. Come di consueto, OA Sport propone la guida completa agli eventi in programma, con indicazione puntuale di orari e coperture televisive e streaming.
I riflettori sono inevitabilmente puntati sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che entrano ufficialmente nel vivo. In serata è in programma la cerimonia d’apertura, mentre nel corso della giornata si svolgeranno diverse gare e prove in avvicinamento alle competizioni che assegneranno le prime medaglie.
Accanto all’evento olimpico, il programma propone appuntamenti di grande interesse: l’atletica con il World Indoor Tour di Madrid, il basket di Eurolega con in campo Olimpia Milano e Virtus Bologna, il rugby con il Sei Nazioni U20 che vede l’Italia U20 opposta alla Scozia U20, oltre al tennis con Luca Nardi impegnato nei quarti di finale a Montpellier. Senza dimenticare ciclismo, golf, snooker e calcio.
Di seguito il calendario completo, con tutti gli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 6 febbraio, e le relative indicazioni tv e streaming.
Sport in TV oggi
Venerdì 6 febbraio
-
06.00 Snooker, World Grand Prix 2026: quarti di finale – Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max
-
09.00 Salto con gli sci, Olimpiadi Milano Cortina 2026: trampolino piccolo femminile, 2° allenamento – Discovery+, HBO Max
-
09.55 Ciclismo femminile, UAE Tour Women 2026: 2ª tappa – dalle 11.50 RaiPlay Sport 1; dalle 12.05 Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max
-
09.55 Pattinaggio artistico, Olimpiadi Milano Cortina 2026: gara a squadre, danza (rhythm dance) – Rai Sport HD; RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max
-
10.00 Slittino, Olimpiadi Milano Cortina 2026: singolo maschile, 5ª e 6ª prova – Discovery+, HBO Max
-
10.05 Curling, Olimpiadi Milano Cortina 2026: doppio misto, sessione 5
-
Svezia vs Gran Bretagna – Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max
-
Italia vs Svizzera – Rai 2 HD; RaiPlay, Discovery+, HBO Max
-
Stati Uniti vs Canada – Discovery+, HBO Max
-
-
11.30 Sci alpino, Olimpiadi Milano Cortina 2026:
-
Discesa femminile, 2ª prova – Discovery+, HBO Max
-
Discesa maschile, 3ª prova – Discovery+, HBO Max
-
-
11.35 Pattinaggio artistico, Olimpiadi Milano Cortina 2026: gara a squadre, coppie (short program) – dalle 12.05 Rai 2 HD; RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max
-
12.10 Hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi Milano Cortina 2026: Gruppo B, Francia vs Giappone – Discovery+, HBO Max
-
12.15 Ciclismo, Étoile de Bessèges 2026: 3ª tappa – dalle 14.10 Discovery+, HBO Max
-
13.20 Ciclismo, Volta Comunitat Valenciana 2026: 3ª tappa – dalle 15.45 Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max
-
13.35 Pattinaggio artistico, Olimpiadi Milano Cortina 2026: gara a squadre, individuale femminile (short program) – Rai Sport HD fino alle 14.05, poi Rai 2 HD; RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max
-
14.30 Tennis, ATP Montpellier 2026: quarti di finale – Sky Sport Tennis (203); SkyGo, NOW, Tennis TV
(Nardi vs Damm, 2° match)
-
14.35 Curling, Olimpiadi Milano Cortina 2026: doppio misto, sessione 6
-
Cechia vs Stati Uniti – Discovery+, HBO Max
-
Italia vs Estonia – Rai 2 HD; RaiPlay, Discovery+, HBO Max
-
Svezia vs Norvegia – Discovery+, HBO Max
-
-
14.40 Hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi Milano Cortina 2026: Gruppo A, Cechia vs Svizzera – Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max
-
15.00 Tennis, WTA Abu Dhabi 2026: semifinali – Sky Sport Uno (201), SuperTennis HD; SkyGo, NOW, Supertennis.tv, SuperTenniX
-
15.15 Golf, Phoenix Open 2026: 2ª giornata – Discovery+, HBO Max
-
16.00 Tennis, WTA Cluj-Napoca 2026: semifinali – Sky Sport Max (206), SuperTennis HD; SkyGo, NOW, Supertennis.tv, SuperTenniX
-
16.00 Tennis, WTA Ostrava 2026: semifinali – Sky Sport Mix (211), SuperTennis HD; SkyGo, NOW, Supertennis.tv, SuperTenniX
-
18.30 Basket, Eurolega 2026: Anadolu Efes vs Zalgiris Kaunas – EuroLeague TV
-
19.05 Atletica, World Indoor Tour Madrid 2026 – dalle 19.15 Sky Sport Arena (204); SkyGo, NOW
-
20.00 Basket, Eurolega 2026:
-
Lyon-Villeurbanne vs Olimpia Milano – Sky Sport Uno (201); SkyGo, NOW, EuroLeague TV
-
Stella Rossa vs Maccabi Tel Aviv – EuroLeague TV
-
-
20.00 Cerimonia d’apertura, Olimpiadi Milano Cortina 2026 – Rai 1 HD; RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max
-
20.15 Basket, Eurolega 2026: Olympiakos vs Virtus Bologna – Sky Sport Basket (205); SkyGo, NOW
-
20.15 Rugby, Sei Nazioni U20 2026: Italia vs Scozia – Sky Sport Max (206); SkyGo, NOW
-
20.30 Basket, Eurolega 2026: Baskonia vs Barcellona – EuroLeague TV
-
20.30 Calcio, Serie B 2026: Cesena vs Pescara – DAZN, Lab Channel
-
20.30 Calcio, Serie C 2026:
-
Audace Cerignola vs Salernitana – Sky Sport 251; SkyGo, NOW
-
Benevento vs Picerno – Sky Sport 252; SkyGo, NOW
-
Team Altamura vs Monopoli – Sky Sport 253; SkyGo, NOW
-
Latina vs Cavese – Sky Sport 254; SkyGo, NOW
-
-
20.30 Calcio, Bundesliga 2026: Union Berlino vs Eintracht Francoforte – Sky Sport 255; SkyGo, NOW
-
20.45 Rugby, Sei Nazioni U20 2026: Galles vs Inghilterra – Sky Sport Mix (211); SkyGo, NOW
-
20.45 Calcio, Serie A 2026: Verona vs Pisa – DAZN1 (214); DAZN
-
20.45 Calcio, Ligue 1 2026: Metz vs Lille – Sky Sport 256; SkyGo, NOW
-
21.00 Calcio, Premier League 2026: Leeds vs Nottingham Forest – Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213); SkyGo, NOW