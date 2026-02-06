Sport in TV oggi, venerdì 6 febbraio: Olimpiadi al via, poi basket, rugby e tennis

Nuova giornata ricchissima di sport in diretta tv e streaming: si apre ufficialmente l’avventura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con tante gare in programma e un palinsesto che spazia dall’Eurolega al Sei Nazioni U20, passando per tennis, ciclismo e atletica.

Oggi, venerdì 6 febbraio, è una giornata tutta da vivere per gli appassionati di sport, con una programmazione fitta e trasversale. Come di consueto, OA Sport propone la guida completa agli eventi in programma, con indicazione puntuale di orari e coperture televisive e streaming.

I riflettori sono inevitabilmente puntati sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che entrano ufficialmente nel vivo. In serata è in programma la cerimonia d’apertura, mentre nel corso della giornata si svolgeranno diverse gare e prove in avvicinamento alle competizioni che assegneranno le prime medaglie.

Accanto all’evento olimpico, il programma propone appuntamenti di grande interesse: l’atletica con il World Indoor Tour di Madrid, il basket di Eurolega con in campo Olimpia Milano e Virtus Bologna, il rugby con il Sei Nazioni U20 che vede l’Italia U20 opposta alla Scozia U20, oltre al tennis con Luca Nardi impegnato nei quarti di finale a Montpellier. Senza dimenticare ciclismo, golf, snooker e calcio.

Di seguito il calendario completo, con tutti gli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 6 febbraio, e le relative indicazioni tv e streaming.

Sport in TV oggi

Venerdì 6 febbraio