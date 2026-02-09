Speed skating, Leerdam è nella storia: oro e record olimpico nei 1000m

La gara femminile dei 1000 metri di speed skating ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 è stata tra le più anticipate di tutto il programma atletico, con forti aspettative da parte degli appassionati e delle nazioni partecipanti.

Atlete di alto livello, dalle campionesse mondiali alle veterane olimpiche, si sono presentate in pista determinate a dare il massimo. Tra queste, la giapponese Miho Takagi, vincitrice dell’oro a Pechino 2022, che però non è riuscita a difendere il proprio titolo per via dell’agguerrita concorrenza olandese.

Doppietta Orange e il nuovo record olimpico

Nella finale disputata al Milano Speed Skating Stadium, l’atleta olandese Jutta Leerdam ha conquistato l’oro nei 1000 metri femminili con una prestazione strepitosa, fermando il cronometro su 1’12″31, nuovo record olimpico della distanza. La sua gara stata decisa all’ultima batteria, dove l’olandese ha messo in mostra velocità e controllo impeccabili, staccando la concorrenza più accreditata.

Subito dopo, un’alta olandese, Femke Kok, ha chiuso al secondo posto con un tempo appena più lento ma comunque di altissimo livello in 1’12″59. Prima che Leerdam stabilisse il nuovo primato, era stata proprio Kok a segnare il miglior tempo in pista, dimostrando grande forma e competitività.

Gli altri piazzamenti: Vigl 25esima

Dietro le due atlete olandesi, la medaglia di bronzo è andata a Miho Takagi, che nonostante l’ottimo sforzo non è riuscita a replicare il successo olimpico ottenuto quattro anni prima. La giapponese ha comunque confermato di essere una presenza costante tra le migliori al mondo sulla distanza.

Completando la top-five si sono piazzate la statunitense Brittany Bowe e la canadese Béatrice Lamarche, entrambe comunque protagoniste di prestazioni di livello. Per l’Italia, invece, la giovane Maybritt Vigl ha portato a termine la sua prova chiudendo in 25esima posizione.