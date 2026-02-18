Federico Pellegrino conquista la sua quarta medaglia olimpica

Quarta medaglia olimpica per Federico Pellegrino, due in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Il maggior esponente dello sci di fondo italiano negli ultimi 15 anni ha infatti conquistato il bronzo nella team sprint, in coppia con Elia Barp, dopo il bronzo già ottenuto nella staffetta in questa edizione.

Per Pellegrino si aggiungono anche le due medaglie d’argento conquistate nello sprint individuale a PyeongChang 2018 e Pechino 2022

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Intervistato da Eurosport tramite il feed mondiale olimpico, Pellegrino ha commentato: “La storia continua, adesso abbiamo giovani forti che possono portare avanti il progetto del fondo in Italia. Elia in futuro sarà quello che esulterà per i risultati. Aver vinto due medaglie qui nelle mie ultime Olimpiadi è qualcosa di speciale.”

Il fondista piemontese ha poi spiegato come questo bronzo rappresenti un vero obiettivo raggiunto: “L’obiettivo era vincere due medaglie in questa Olimpiadi nelle prove a squadre. Ho avuto una grande spinta dal pubblico, tutto questo mi ha dato energie da mettere sugli sci. Sono grato a tutti quelli che sono giunti in Val di Fiemme per sostenerci.”

Nel corso di un’intervista alla Rai, Pellegrino ha aggiunto: “È bellissimo perché a questi risultati abbiamo lavorato duramente negli ultimi 4 anni, ma anche nei precedenti. Competere per una medaglia in un evento a squadre è bellissimo, fin dal 2013 ho fatto gare con compagni di squadra e ce l’abbiamo sempre messa tutta. Però negli ultimi 4 anni era diventato un must, dovevamo uscire con una medaglia per dare un senso al percorso degli ultimi 4 anni.”

Un saluto speciale va a Pellegrino, che ha retto praticamente da solo le sorti dello sci di fondo italiano per oltre un decennio, e che ora vede finalmente emergere nuovi talenti pronti a raccogliere quanto seminato.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS