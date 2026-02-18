World Athletics Indoor Tour Gold 2026: Battocletti, Fabbri e Dosso protagonisti su Sky e Now

Due nuovi appuntamenti in diretta su Sky e NOW con la grande atletica indoor: giovedì 19 febbraio il Meeting Hauts-De-France Pas-de-Calais, domenica 22 la Copernicus Cup di Torun. In pista Nadia Battocletti nei 3000 metri, Leonardo Fabbri nel peso e Zaynab Dosso nei 60 metri contro Swoboda e Van der Weken.

La grande atletica indoor torna nella Casa dello Sport con il World Athletics Indoor Tour Gold 2026, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Due appuntamenti ravvicinati per seguire da vicino i migliori atleti italiani e le stelle internazionali in vista dei Mondiali indoor di marzo.

Sotto i riflettori Nadia Battocletti, pronta a inseguire il record indoor della manifestazione sui 3000 metri, e Leonardo Fabbri, campione europeo del getto del peso nel 2024 e vincitore dell’edizione 2025. Attesa anche per Zaynab Dosso nei 60 metri piani, chiamata a una sfida di altissimo livello contro Ewa Swoboda e Patrizia van der Weken.

La Copernicus Cup di Torun, che si disputerà domenica, rappresenta anche un’anteprima dei Mondiali indoor in programma proprio nella città polacca a marzo.

Come sempre, la copertura sarà completa anche su Sky Sport 24 con approfondimenti dedicati, su SkySport.it, sulla App Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

La programmazione completa su Sky e NOW

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO

Ore 20.30

World Athletics Indoor Tour 2026 – Meeting Hauts-De-France Pas-de-Calais

Telecronaca di Nicola Roggero e Stefano Baldini

Diretta su Sky Sport Arena

DOMENICA 22 FEBBRAIO

Ore 17.00

World Athletics Indoor Tour 2026 – Copernicus Cup (Torun)

Telecronaca di Nicola Roggero e Stefano Baldini

Diretta su Sky Sport Arena