Curling Milano-Cortina 2026: Italia ko 8-3 con il Canada, decisiva la sfida con la Svizzera

Decisivi i quattro punti nel sesto end. Gli azzurri restano comunque in corsa: contro la Svizzera sarà spareggio per il passaggio del turno.

Canada decisivo nel sesto end

Si complica il cammino dell’Italia nel torneo olimpico di curling a Milano-Cortina 2026. Il Canada si impone 8-3 in un match che cambia volto nel sesto end, quando i nordamericani piazzano quattro punti che indirizzano definitivamente la sfida.

Fino a quel momento l’equilibrio aveva retto, ma da un episodio nel finale del quinto end la partita prende una piega diversa. Un errore nell’ultimo tiro azzurro spezza l’inerzia del confronto e dà fiducia agli avversari, che non si fanno sfuggire l’occasione.

Gli errori pesano nel finale

Nel sesto end arriva lo strappo decisivo. L’Italia prova a limitare i danni ma non riesce a ritrovare precisione e aggressività. Anche nel settimo end il Canada allunga ulteriormente, costringendo gli azzurri ad alzare bandiera bianca in anticipo.

La gara si chiude così prima del termine regolamentare, con un punteggio che fotografa una prestazione sotto le attese. Troppe imprecisioni e poca incisività nei momenti chiave hanno favorito l’allungo canadese.

Classifica e scenari: tutto si decide contro la Svizzera

Nonostante la sconfitta, l’Italia resta in corsa per le semifinali. La Gran Bretagna ha chiuso il proprio percorso con un bilancio di 5 vittorie e 4 sconfitte, salendo momentaneamente al terzo posto.

Gli azzurri hanno ora un’unica strada: battere la Svizzera nell’ultima sfida del girone. Con una vittoria, l’Italia raggiungerebbe lo stesso record dei britannici ma, forte del successo nello scontro diretto, avrebbe accesso alle semifinali.

Un’ultima occasione, dunque, da non fallire. Il destino olimpico passa tutto dall’ultimo match.