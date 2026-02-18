Sportface TVOriginals
Sci di fondo, Italia in finale nella Team Sprint olimpica: Barp-Pellegrino e Ganz-De Martin Pinter superano le qualificazioni

Val di Fiemme, Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 L'Italia Vince la medaglia di bronzo nella Staffetta 4x7,5 km di Sci di Fondo. Davide Graz, Federico Pellegrino, Martino Carollo ed Elia Barp. sul podio
A Lago di Tesero azzurri promossi nel turno preliminare della Team Sprint in tecnica libera. USA e Svezia i migliori tempi.

Team Sprint TL: qualificazioni superate per le coppie azzurre

Missione compiuta per l’Italia nella Team Sprint in tecnica libera ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Sulle nevi di Lago di Tesero, in Val di Fiemme, sia la squadra maschile sia quella femminile hanno centrato l’accesso alle finali.

Elia Barp e Federico Pellegrino hanno chiuso il turno preliminare con il terzo tempo complessivo, confermando le attese della vigilia. Nessuna difficoltà anche per Caterina Ganz e Iris De Martin Pinter, che al femminile hanno conquistato la qualificazione senza sorprese.

Le finali sono in programma a partire dalle ore 11:45.

Stati Uniti e Norvegia davanti tra gli uomini

Nella prova maschile il miglior riferimento cronometrico è arrivato dagli Stati Uniti con la coppia Ogden/Schumacher, capace di fermare il tempo a 5’45″72. Seconda posizione per la Norvegia di Hedegart/Klæbo, staccata di 2″67.

L’Italia ha risposto con solidità: Barp e Pellegrino hanno concluso a 3″38 dal miglior tempo, centrando la terza piazza e mostrando buone sensazioni in vista della lotta per le medaglie.

Svezia dominante al femminile, Italia nona

Tra le donne è stata la Svezia a dettare il ritmo grazie al duo Jonna Sundling/Maja Dahlqvist, che ha fatto segnare 6’29″94. Un tempo nettamente inferiore rispetto alla Finlandia di Joensuu/Kahara (+14″92) e al Canada di Mackie/Gagnon (+16″72).

L’Italia ha chiuso in nona posizione con un ritardo complessivo di 21″25, sufficiente comunque per ottenere il pass per l’ultimo atto olimpico.

A Lago di Tesero ora si entra nel vivo: la Team Sprint assegnerà le medaglie nella mattinata odierna.

