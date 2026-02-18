Sci di fondo, Italia in finale nella Team Sprint olimpica: Barp-Pellegrino e Ganz-De Martin Pinter superano le qualificazioni

A Lago di Tesero azzurri promossi nel turno preliminare della Team Sprint in tecnica libera. USA e Svezia i migliori tempi.

Team Sprint TL: qualificazioni superate per le coppie azzurre

Missione compiuta per l’Italia nella Team Sprint in tecnica libera ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Sulle nevi di Lago di Tesero, in Val di Fiemme, sia la squadra maschile sia quella femminile hanno centrato l’accesso alle finali.

Elia Barp e Federico Pellegrino hanno chiuso il turno preliminare con il terzo tempo complessivo, confermando le attese della vigilia. Nessuna difficoltà anche per Caterina Ganz e Iris De Martin Pinter, che al femminile hanno conquistato la qualificazione senza sorprese.

Le finali sono in programma a partire dalle ore 11:45.

Stati Uniti e Norvegia davanti tra gli uomini

Nella prova maschile il miglior riferimento cronometrico è arrivato dagli Stati Uniti con la coppia Ogden/Schumacher, capace di fermare il tempo a 5’45″72. Seconda posizione per la Norvegia di Hedegart/Klæbo, staccata di 2″67.

L’Italia ha risposto con solidità: Barp e Pellegrino hanno concluso a 3″38 dal miglior tempo, centrando la terza piazza e mostrando buone sensazioni in vista della lotta per le medaglie.

Svezia dominante al femminile, Italia nona

Tra le donne è stata la Svezia a dettare il ritmo grazie al duo Jonna Sundling/Maja Dahlqvist, che ha fatto segnare 6’29″94. Un tempo nettamente inferiore rispetto alla Finlandia di Joensuu/Kahara (+14″92) e al Canada di Mackie/Gagnon (+16″72).

L’Italia ha chiuso in nona posizione con un ritardo complessivo di 21″25, sufficiente comunque per ottenere il pass per l’ultimo atto olimpico.

A Lago di Tesero ora si entra nel vivo: la Team Sprint assegnerà le medaglie nella mattinata odierna.

