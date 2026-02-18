Paolini-Errani eliminate a Dubai: doppia delusione per Jasmine nel WTA 1000

Le azzurre sconfitte al primo turno del doppio da Zvonareva/Siegemund (6-4 6-1). Per Paolini è il secondo ko consecutivo dopo l’eliminazione nel singolare contro Eala.

Non è una settimana da ricordare per Jasmine Paolini a Dubai. Dopo l’eliminazione nel singolare, arriva anche lo stop nel torneo di doppio del “Duty Free Tennis Championships”, secondo WTA 1000 della stagione in corso negli Emirati Arabi Uniti.

La coppia azzurra formata da Jasmine Paolini e Sara Errani è stata infatti sconfitta al primo turno dal duo composto da Vera Zvonareva e Laura Siegemund, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-4 6-1.

Match in controllo per Zvonareva e Siegemund

Il primo set è stato più equilibrato, con Paolini ed Errani rimaste in partita fino al 6-4 finale. Nel secondo parziale, però, la coppia russo-tedesca ha alzato il livello, prendendo il largo e chiudendo rapidamente 6-1 senza lasciare margini di rientro alle italiane.

Per le azzurre si tratta di un’eliminazione prematura in un torneo che poteva rappresentare un’occasione importante anche in chiave classifica e ritmo partita.

Seconda delusione consecutiva per Paolini

Per Jasmine Paolini è la seconda battuta d’arresto consecutiva a Dubai. Solo 24 ore prima, infatti, la numero 8 del ranking WTA era stata eliminata al debutto nel torneo di singolare dalla filippina Alexandra Eala, numero 47 del mondo.

Un doppio ko che chiude in anticipo l’avventura emiratina della tennista toscana, chiamata ora a ritrovare continuità nei prossimi appuntamenti del circuito.