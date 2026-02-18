Biathlon, staffetta femminile: Francia oro a Milano-Cortina 2026. Italia 11ª

Le transalpine dominano la 4×6 km davanti a Svezia e Norvegia. Azzurre lontane dal podio dopo una giornata complicata al poligono.

Francia in controllo dall’inizio alla fine

La staffetta femminile 4×6 km di biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 parla francese. A chiudere la prova con la bandiera al vento è Julia Simon, simbolo di una gara gestita con autorità dal quartetto transalpino.

La Francia taglia il traguardo in 1:10:22.7, costruendo un vantaggio solido già nelle prime frazioni e consolidandolo grazie a una prestazione precisa al tiro e regolare sugli sci.

Alle spalle delle campionesse olimpiche si piazza la Svezia, argento a +51.3, mentre la Norvegia completa il podio con il bronzo a +1:07.6.

Italia fuori dai giochi già nelle prime frazioni

Per l’Italia la gara si rivela più complicata del previsto. Le speranze della vigilia, che lasciavano immaginare una possibile lotta per il podio, si dissolvono presto.

La precisione al poligono non è stata quella necessaria per restare agganciate alle migliori, e il distacco accumulato nelle prime tornate ha reso impossibile una rimonta significativa.

Le azzurre chiudono undicesime in 1:14:17.4, con un ritardo di 3:54.7 dalla vetta. Un risultato che pesa, considerando le aspettative iniziali.

Il podio e la classifica finale

Alle spalle del terzetto di testa, la Germania termina quarta, seguita da Repubblica Ceca e Polonia. Finlandia, Svizzera, Ucraina e Slovacchia completano le prime dieci posizioni davanti all’Italia.

Classifica finale – Staffetta femminile 4×6 km

Francia – 1:10:22.7 Svezia – 1:11:14.0 (+51.3) Norvegia – 1:11:30.3 (+1:07.6) Germania – 1:11:51.8 (+1:29.1) Repubblica Ceca – 1:12:30.2 (+2:07.5) Polonia – 1:12:37.5 (+2:14.8) Finlandia – 1:12:51.4 (+2:28.7) Svizzera – 1:13:10.3 (+2:47.6) Ucraina – 1:13:42.2 (+3:19.5) Slovacchia – 1:14:03.5 (+3:40.8) Italia – 1:14:17.4 (+3:54.7)

La gara olimpica consegna un verdetto netto: Francia superiore, Svezia e Norvegia solide, Italia chiamata a riflettere su una prova sotto le attese.