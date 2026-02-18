Slalom olimpico, Shiffrin trionfa a Cortina: terzo oro ai Giochi. Peterlini e Della Mea 13ª

La statunitense domina con 1”50 su Camille Rast. Bronzo a Swenn Larsson. Doppia tredicesima piazza per le azzurre.
Shiffrin imprendibile: un secondo e mezzo di vantaggio
Mikaela Shiffrin chiude nel modo più netto possibile lo slalom femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. A Cortina d’Ampezzo la fuoriclasse statunitense firma una prestazione autoritaria, chiudendo in 1:39.10 e lasciando alle rivali un distacco importante.
La svizzera Camille Rast conquista l’argento con 1:40.60, pagando 1”50, mentre la svedese Anna Swenn Larsson completa il podio con 1:40.81.
Per Shiffrin si tratta della terza medaglia d’oro olimpica in carriera: dopo lo slalom di Sochi 2014 e il gigante di PyeongChang 2018, arriva un nuovo titolo nello slalom, dodici anni dopo il primo successo a cinque cerchi.
Podio definito, lotta serrata alle spalle
Alle spalle delle prime tre si piazza Wendy Holdener, quarta a 1”93, seguita dalle austriache Katharina Truppe e Katharina Huber.
Nella top ten trovano spazio anche Melanie Meillard, Paula Moltzan ed Emma Aicher, mentre il decimo posto è condiviso da Caitlin McFarlane e Lara Colturi.
La classifica evidenzia distacchi importanti rispetto alla vetta, a conferma della superiorità mostrata da Shiffrin nelle due manche.
Italia: Peterlini e Della Mea chiudono 13ª
Martina Peterlini e Lara Della Mea terminano la gara a pari merito in tredicesima posizione con il tempo di 1:42.13, a 3”03 dalla vincitrice.
Una prova solida ma non sufficiente per inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice. Alle loro spalle chiude quindicesima la francese Marie Lamure.
Ordine d’arrivo – Top 15
-
Mikaela Shiffrin (USA) 1:39.10
-
Camille Rast (SUI) 1:40.60 (+1.50)
-
Anna Swenn Larsson (SWE) 1:40.81 (+1.71)
-
Wendy Holdener (SUI) 1:41.03 (+1.93)
-
Katharina Truppe (AUT) 1:41.10 (+2.00)
-
Katharina Huber (AUT) 1:41.18 (+2.08)
-
Melanie Meillard (SUI) 1:41.25 (+2.15)
-
Paula Moltzan (USA) 1:41.29 (+2.19)
-
Emma Aicher (GER) 1:41.59 (+2.49)
-
Caitlin McFarlane (FRA) 1:41.78 (+2.68)
-
Lara Colturi (ALB) 1:41.78 (+2.68)
-
Laurence St-Germain (CAN) 1:41.82 (+2.72)
-
Martina Peterlini (ITA) 1:42.13 (+3.03)
-
Lara Della Mea (ITA) 1:42.13 (+3.03)
-
Marie Lamure (FRA) 1:42.14 (+3.04)