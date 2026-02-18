Sportface TVOriginals
Sportface TVOriginals
Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

Slalom olimpico, Shiffrin trionfa a Cortina: terzo oro ai Giochi. Peterlini e Della Mea 13ª

Franz Monaco
-
2026 Winter Olympics, Day 12, Alpine Skiing, Women's Slalom
260218 Camille Rast of Switzerland, Mikaela Shiffrin of USA and Anna Swenn Larsson of Sweden celebrate after competing in women's alpine skiing slalom during day 12 of the 2026 Winter Olympics on February 18, 2026 in Cortina. Photo: Joel Marklund / BILDBYRÅN / kod JM / JM0797 bbeng alpint alpine skiing olympic games olympics winter olympics os ol olympiska spel vinter-os olympiske leker milano cortina 2026 milan cortina 2026 milano cortina 2026 olympic games milano cortina 2026 winter olympic games milano cortina-os milano cortina-ol vinter-ol slalåm dam jubel sweden sverige (Photo by JOEL MARKLUND/Bildbyran/Sipa USA)

La statunitense domina con 1”50 su Camille Rast. Bronzo a Swenn Larsson. Doppia tredicesima piazza per le azzurre.

Shiffrin imprendibile: un secondo e mezzo di vantaggio

Mikaela Shiffrin chiude nel modo più netto possibile lo slalom femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. A Cortina d’Ampezzo la fuoriclasse statunitense firma una prestazione autoritaria, chiudendo in 1:39.10 e lasciando alle rivali un distacco importante.

La svizzera Camille Rast conquista l’argento con 1:40.60, pagando 1”50, mentre la svedese Anna Swenn Larsson completa il podio con 1:40.81.

Per Shiffrin si tratta della terza medaglia d’oro olimpica in carriera: dopo lo slalom di Sochi 2014 e il gigante di PyeongChang 2018, arriva un nuovo titolo nello slalom, dodici anni dopo il primo successo a cinque cerchi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Podio definito, lotta serrata alle spalle

Alle spalle delle prime tre si piazza Wendy Holdener, quarta a 1”93, seguita dalle austriache Katharina Truppe e Katharina Huber.

Nella top ten trovano spazio anche Melanie Meillard, Paula Moltzan ed Emma Aicher, mentre il decimo posto è condiviso da Caitlin McFarlane e Lara Colturi.

La classifica evidenzia distacchi importanti rispetto alla vetta, a conferma della superiorità mostrata da Shiffrin nelle due manche.

Italia: Peterlini e Della Mea chiudono 13ª

Martina Peterlini e Lara Della Mea terminano la gara a pari merito in tredicesima posizione con il tempo di 1:42.13, a 3”03 dalla vincitrice.

Una prova solida ma non sufficiente per inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice. Alle loro spalle chiude quindicesima la francese Marie Lamure.

Ordine d’arrivo – Top 15

  1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:39.10

  2. Camille Rast (SUI) 1:40.60 (+1.50)

  3. Anna Swenn Larsson (SWE) 1:40.81 (+1.71)

  4. Wendy Holdener (SUI) 1:41.03 (+1.93)

  5. Katharina Truppe (AUT) 1:41.10 (+2.00)

  6. Katharina Huber (AUT) 1:41.18 (+2.08)

  7. Melanie Meillard (SUI) 1:41.25 (+2.15)

  8. Paula Moltzan (USA) 1:41.29 (+2.19)

  9. Emma Aicher (GER) 1:41.59 (+2.49)

  10. Caitlin McFarlane (FRA) 1:41.78 (+2.68)

  11. Lara Colturi (ALB) 1:41.78 (+2.68)

  12. Laurence St-Germain (CAN) 1:41.82 (+2.72)

  13. Martina Peterlini (ITA) 1:42.13 (+3.03)

  14. Lara Della Mea (ITA) 1:42.13 (+3.03)

  15. Marie Lamure (FRA) 1:42.14 (+3.04)

Change privacy settings
×